Jest decyzja ws. dzikiej karty na Wimbledon dla Mai Chwalińskiej. To już oficjalne!

Maja Chwalińska rozkochała w sobie tenisowy świat za sprawą fenomenalnego występu na kortach Rolanda Garrosa. Polka, która turniej zaczynała od kwalifikacji, dotarła aż do finału. Dopiero w nim musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej.

ZOBACZ TAKŻE: Zieliński i Johnson grają dalej! Zadecydował super tie-break

Życiowy sukces 24-letniej Chwalińskiej dał jej skokowy awans w klasyfikacji tenisistek. Nie tylko po raz pierwszy zameldowała się w czołowej setce, ale otwiera trzecią dziesiątkę zestawienia i została drugą rakietą kraju.

Przesunięcie się na 21. lokatę nie dało jej jednak miejsca w głównej drabince Wimbledonu, ponieważ zgłoszenia zamykały się jeszcze przed French Open. To oznaczało, że Polka musiałaby grać w kwalifikacjach.

Po wyczynie Chwalińskiej w stolicy Francji pojawiła się jednak silna presja społeczna na organizatorach Wimbledonu, aby ci przyznali jej dziką kartę. Zespół zawodniczki i Polski Związek Tenisowy złożyły w tej sprawie oficjalny wniosek.

Kilka dni później głos zabrał Tim Henman, który uczestniczy w procesie opiniowania kandydatów do dzikich kart.

- Myślę, że są spore szanse na "przepustkę" dla Chwalińskiej! Uważam, że będzie świetną inspiracją dla innych zawodniczek z TOP 200 rankingu, które biorą udział w kwalifikacjach - powiedział dla TNT Sports.

Te słowa jeszcze mocniej rozpaliły nadzieję wśród polskich fanów. Na oficjalną decyzję przyszło im jednak poczekać aż do 16 czerwca. Tego dnia organizatorzy Wimbledonu w końcu ogłosili listę nazwisk. Co najważniejsze z polskiego punktu widzenia - znalazła się na niej Maja Chwalińska.

Jak zmieniała się Maja Chwalińska? Zobacz galerię

Oprócz niej, wśród pań, dzikie karty otrzymały także: Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan i Mimi Xu + jedna zawodniczka, której nazwiska jeszcze nie znamy.

Jeśli zaś chodzi o mężczyzn, organizatorzy zdecydowali się na następujących graczy: Grigor Dimitrow, Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones, Toby Samuel, Stan Wawrinka + dwóch zawodników, których nazwisk jeszcze nie znamy.

W deblu kobiet dzikie karty dostały natomiast między innymi siostry Venus i Serena Williams.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.