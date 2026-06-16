Jest decyzja ws. dzikiej karty na Wimbledon dla Mai Chwalińskiej. To już oficjalne!
Na tę informację czekali polscy kibice tenisa. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon. Organizatorzy turnieju oficjalnie poinformowali o tym we wtorek. Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Maja Chwalińska rozkochała w sobie tenisowy świat za sprawą fenomenalnego występu na kortach Rolanda Garrosa. Polka, która turniej zaczynała od kwalifikacji, dotarła aż do finału. Dopiero w nim musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej.
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Życiowy sukces 24-letniej Chwalińskiej dał jej skokowy awans w klasyfikacji tenisistek. Nie tylko po raz pierwszy zameldowała się w czołowej setce, ale otwiera trzecią dziesiątkę zestawienia i została drugą rakietą kraju.
Przesunięcie się na 21. lokatę nie dało jej jednak miejsca w głównej drabince Wimbledonu, ponieważ zgłoszenia zamykały się jeszcze przed French Open. To oznaczało, że Polka musiałaby grać w kwalifikacjach.
Po wyczynie Chwalińskiej w stolicy Francji pojawiła się jednak silna presja społeczna na organizatorach Wimbledonu, aby ci przyznali jej dziką kartę. Zespół zawodniczki i Polski Związek Tenisowy złożyły w tej sprawie oficjalny wniosek.
Kilka dni później głos zabrał Tim Henman, który uczestniczy w procesie opiniowania kandydatów do dzikich kart.
- Myślę, że są spore szanse na "przepustkę" dla Chwalińskiej! Uważam, że będzie świetną inspiracją dla innych zawodniczek z TOP 200 rankingu, które biorą udział w kwalifikacjach - powiedział dla TNT Sports.
Te słowa jeszcze mocniej rozpaliły nadzieję wśród polskich fanów. Na oficjalną decyzję przyszło im jednak poczekać aż do 16 czerwca. Tego dnia organizatorzy Wimbledonu w końcu ogłosili listę nazwisk. Co najważniejsze z polskiego punktu widzenia - znalazła się na niej Maja Chwalińska.
Oprócz niej, wśród pań, dzikie karty otrzymały także: Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan i Mimi Xu + jedna zawodniczka, której nazwiska jeszcze nie znamy.
Jeśli zaś chodzi o mężczyzn, organizatorzy zdecydowali się na następujących graczy: Grigor Dimitrow, Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones, Toby Samuel, Stan Wawrinka + dwóch zawodników, których nazwisk jeszcze nie znamy.
W deblu kobiet dzikie karty dostały natomiast między innymi siostry Venus i Serena Williams.
Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl