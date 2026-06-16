Klub PlusLigi ogłosił sztab na nowy sezon

Robert MurawskiSiatkówka

GKS Katowice ogłosił sztab szkoleniowy na sezon PlusLigi 2026/2027. Pierwszym trenerem zespołu nadal będzie Emil Siewiorek.

Emil Siewiorek, pierwszy trener siatkarzy GKS Katowice
fot. PAP
Emil Siewiorek nadal będzie pierwszym trenerem siatkarzy GKS Katowice.

Pierwszym trenerem siatkarzy GKS Katowice nadal będzie Emil Siewiorek. Dołączył on do drużyny w roli drugiego trenera w 2023 roku, a w listopadzie 2024 roku objął funkcję pierwszego trenera. W sezonie 2025/26 poprowadził drużynę do mistrzostwa PLS 1. Ligi i awansu do PlusLigi.

 

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Sztab szkoleniowy GKS Katowice pozostanie w niezmienionym składzie. Siewiorka wspierać będą asystenci trenera - Maciej Barczyński oraz Jakub Nalepka, który pełni także funkcję statystyka, fizjoterapeuci Agnieszka Czura i Tomasz Szpunar, trener przygotowania motorycznego Piotr Karlik oraz masażystka zespołu Karolina Krasoń.

 

Sztab szkoleniowy GKS-u Katowice na sezon 2026/27:

 

trener: Emil Siewiorek
asystent trenera: Maciej Barczyński
asystent trenera/statystyk: Jakub Nalepka
trener przygotowania motorycznego: Piotr Karlik
fizjoterapeuci: Agnieszka Czura i Tomasz Szpunar
masażystka: Karolina Krasoń
kierownik drużyny: Jacek Cholewa.

Polsat Sport, siatkowka.gkskatowice.eu
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