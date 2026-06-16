Klub PlusLigi ogłosił sztab na nowy sezon
GKS Katowice ogłosił sztab szkoleniowy na sezon PlusLigi 2026/2027. Pierwszym trenerem zespołu nadal będzie Emil Siewiorek.
Pierwszym trenerem siatkarzy GKS Katowice nadal będzie Emil Siewiorek. Dołączył on do drużyny w roli drugiego trenera w 2023 roku, a w listopadzie 2024 roku objął funkcję pierwszego trenera. W sezonie 2025/26 poprowadził drużynę do mistrzostwa PLS 1. Ligi i awansu do PlusLigi.
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Sztab szkoleniowy GKS Katowice pozostanie w niezmienionym składzie. Siewiorka wspierać będą asystenci trenera - Maciej Barczyński oraz Jakub Nalepka, który pełni także funkcję statystyka, fizjoterapeuci Agnieszka Czura i Tomasz Szpunar, trener przygotowania motorycznego Piotr Karlik oraz masażystka zespołu Karolina Krasoń.
Sztab szkoleniowy GKS-u Katowice na sezon 2026/27:
trener: Emil Siewiorek
asystent trenera: Maciej Barczyński
asystent trenera/statystyk: Jakub Nalepka
trener przygotowania motorycznego: Piotr Karlik
fizjoterapeuci: Agnieszka Czura i Tomasz Szpunar
masażystka: Karolina Krasoń
kierownik drużyny: Jacek Cholewa.