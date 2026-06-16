Klub PlusLigi ogłosił sztab na nowy sezon

Pierwszym trenerem siatkarzy GKS Katowice nadal będzie Emil Siewiorek. Dołączył on do drużyny w roli drugiego trenera w 2023 roku, a w listopadzie 2024 roku objął funkcję pierwszego trenera. W sezonie 2025/26 poprowadził drużynę do mistrzostwa PLS 1. Ligi i awansu do PlusLigi.

Zobacz także: Serb dołączył do klubu PlusLigi. "Jakość, doświadczenie i siatkarska inteligencja"

Sztab szkoleniowy GKS Katowice pozostanie w niezmienionym składzie. Siewiorka wspierać będą asystenci trenera - Maciej Barczyński oraz Jakub Nalepka, który pełni także funkcję statystyka, fizjoterapeuci Agnieszka Czura i Tomasz Szpunar, trener przygotowania motorycznego Piotr Karlik oraz masażystka zespołu Karolina Krasoń.

Sztab szkoleniowy GKS-u Katowice na sezon 2026/27:

trener: Emil Siewiorek

asystent trenera: Maciej Barczyński

asystent trenera/statystyk: Jakub Nalepka

trener przygotowania motorycznego: Piotr Karlik

fizjoterapeuci: Agnieszka Czura i Tomasz Szpunar

masażystka: Karolina Krasoń

kierownik drużyny: Jacek Cholewa.

Polsat Sport, siatkowka.gkskatowice.eu