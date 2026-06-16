Kluczowa decyzja w Jagiellonii! To on ma zastąpić Masłowskiego

Masłowski w Jagiellonii pracował od 2022 roku i trzeba przyznać, że był to owocny okres. Jako dyrektor sportowy sprowadził kilku ciekawych zawodników, a jego współpraca z pierwszym trenerem Adrianem Siemieńcem przyniosła mistrzostwo Polski, krajowy Superpuchar oraz regularną grę w europejskich pucharach, w tym pamiętny ćwierćfinał Ligi Konferencji z Realem Betis.

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Po zakończeniu sezonu 2025/2026 dowiedzieliśmy się, że Masłowski trafi do Widzewa Łódź, w którym pracował już w przeszłości. Wtedy jednak spędził tam niespełna dwa tygodnie. W klubie z Białegostoku rozpoczęto poszukiwania nowego dyrektora sportowego i już w połowie czerwca poznaliśmy nieoficjalnie, kto nim będzie.

- Można już zdejmować znak zapytania w kwestii Radosław Kucharski do Jagiellonii. Dym praktycznie biały. Oczywiście czekamy na potwierdzenie - czytamy we wpisie dziennikarza Piotra Koźmińskiego w serwisie X.

Kucharski przez lata był związany z Legią Warszawa, w której pełnił różne funkcje od skauta po dyrektora sportowego. Pracował również w AEK Ateny, Wiśle Płock, a nawet Manchesterze United, w którym odpowiadał za wyszukiwanie talentów.

Sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się 24 lipca. Jagiellonia w nadchodzącym sezonie znowu powalczy o europejskie puchary, a rywalizację zacznie od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy.

IM, Polsat Sport