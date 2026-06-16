Kolejna niespodzianka na MŚ! Arabia Saudyjska zaskoczyła Urugwaj

Po remisie Hiszpanii i Wysp Zielonego Przylądka w grupie H, do gry na mistrzostwach świata weszły reprezentacje Arabii Saudyjskiej oraz Urugwaju.

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Pierwsze minuty widowiska nie porywały. Częściej przy piłce byli zawodnicy z Ameryki Południowej, lecz niewiele z tego wynikało. Najgroźniejszym momentem był strzał z dystansu Maximiliano Araujo, z którym żadnych problemów nie miał Mohammed Al Owais.

Po pół godziny gry niezłą okazję miał Federico Vinas. Uderzał głowką ze szczupaka, lecz w środek.

Pod koniec pierwszej połowy do głosu doszli piłkarze Arabii Saudyjskiej. Po rożnym na klatkę przyjął Abdulelah Al Amri, ale jego strzał obronił Fernando Muslera.

Kilkadziesiąt sekund później Arabia cieszyła się z gola. Tym razem Al Amri dopadł do dobitki po próbie swojego kolegi z główki i umieścił piłkę w siatce, dając prowadzenie swojemu zespołowi.

Po rozpoczęciu drugiej części gry energicznie ruszył Urugwaj. Z główki próbował Vinas, lecz Al Owais popisał się kapitalną interwencją. Później słupek z dystansu obił Manuel Ugarte.

Inaczej było w 80. minucie. Urugwajczycy w końcu dopięli swego. Po uderzeniu główką Vinasa dobitkę na trafienie zamienił Araujo, wyrównując rezultat spotkania.

Podopieczni Marcelo Bielsy chcieli pójść po pełną pulę. Inicjatywa była zdecydowanie po ich stronie. W doliczonym czasie z większej odległości strzelał Federico Valverde, ale znów wykazał się Al Owais.

Mimo prób, Urugwajowi nie udało się zdobyć drugiego gola. Starcie zakończyło się rezultatem 1:1, a obie ekipy podzieliły się punktami na inaugurację mundialu.

Arabia Saudyjska - Urugwaj 1:1 (1:0)

Bramki: Abdulelah Al Amri 41 - Maximiliano Araujo 80.

Arabia Saudyjska: Mohammed Al Owais - Saud Abdulhamid (90+3. Ali Lajami), Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti, Moteb Al Harbi (90+3. Abdullah Al Hamdan) - Mohammed Abu Al Shamat (81. Nawaf Mashari Abdulrahman Boushal), Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari, Salem Al Dawsari - Firas Al Buraikan (90+3. Alaa Hejji), Musab Al Juwayr (63. Nasser Al Dawsari). Trener: Jorgos Donis.

Urugwaj: Fernando Muslera - Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina (46. Juan Sanabria) - Manuel Ugarte (72. Nicolas de la Cruz), Rodrigo Betancur - Federico Valverde, Federico Vinas (90. Rodrigo Aguirre), Maximiliano Araujo (81. Brian Rodriguez) - Darwin Nunez (46. Agustin Canobbio). Trener: Marcelo Bielsa.

Żółte kartki: Abdulelah Al Amri.

Sędzia: Maurizio Mariani (Włochy).

jc, Polsat Sport