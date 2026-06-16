Kolejny ruch transferowy Developresu! Siatkarka zmienia klub po dwóch latach

Martyna Łazowska (rocznik 2002) gra na pozycji rozgrywającej. Przygodę z siatkówką rozpoczynała w MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki, SMS PZPS Szczyrk i SMS Ostrów Łaskovia Łask.

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W Tauron Lidze zadebiutowała w barwach Grot Budowlanych Łódź; reprezentowała barwy tego klubu przez trzy lata (2021-24). Dwa kolejne sezony spędziła w drużynie #VolleyWrocław, w której była pierwszą rozgrywającą. Rozegrała już pięć sezonów na poziomie ekstraklasy siatkarek i wystąpiła łącznie w 129 meczach. Największym dotychczasowym sukcesem był brązowy medal mistrzostw Polski, wywalczony w 2023 roku z Budowlanymi.

Kolejnym wyzwaniem w karierze Łazowskiej będzie gra w KS DevelopRes Rzeszów. Będzie tam wsparciem na pozycji rozgrywającej dla reprezentantki Polski - Alicji Grabki.

Łazowska również ma w swej karierze doświadczenia reprezentacyjne. Grała w kadrach juniorskich i młodzieżowych. Jeszcze w czasach trenera Jacka Nawrockiego zadebiutowała w seniorskiej kadrze w spotkaniu towarzyskim ze Szwajcarią w 2020 roku.