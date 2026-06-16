Dublet Realu! Królewscy ściągają dwóch graczy z Premier League

Po sezonie, który nie spełnił oczekiwań, Real Madryt rozpoczął transferową ofensywę. Florentino Perez zaczął przebudowę zespołu od zmiany trenera. Z klubem pożegnał się Alvaro Arbeloa, a jego miejsce zajął Jose Mourinho. Teraz Królewscy oficjalnie ogłosili kolejny głośny transfer. Nowym zawodnikiem Realu został Marc Cucurella, który przenosi się do Madrytu z Chelsea za 55 milionów euro. Klub potwierdził finalizację transakcji w oficjalnym komunikacie.

- Real Madrid C. F. i Chelsea FC osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Marca Cucurelli, który zwiąże się z naszym klubem na najbliższe sześć sezonów, do 30 czerwca 2032 roku - poinformowali w oficjalnym komunikacie

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We wtorek Fabrizio Romano poinformował również o pozyskaniu Bernardo Silvy. Były zawodnik Monaco, a przede wszystkim Manchesteru City, po dziewięciu latach spędzonych w angielskim klubie podpisał z Realem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Portugalczyk rozegrał w barwach City 460 meczów, w których strzelił 76 goli i zanotował 77 asyst. W tym czasie wywalczył sześć tytułów mistrza Anglii, a w sezonie 2022/23 sięgnął także po trofeum Ligi Mistrzów. W finale jego zespół pokonał Inter Mediolan 1:0.

Wychowanek Benfiki trafi pod skrzydła Jose Mourinho, który niedawno objął stanowisko trenera Realu. Bernardo Silva będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie przede wszystkim z Ardą Gulerem.

IB, Polsat Sport