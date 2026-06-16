Komenda szczerze o występach Polaków w Lidze Narodów. Wymowne słowa

Siatkówka

Polscy siatkarze, którzy dostali od trenera Nikoli Grbicia najwięcej wolnego po sezonie klubowym, kontynuują w Spale przygotowania do rozgrywek reprezentacyjnych. Marcin Komenda, który śledził poczynania młodszych kolegów w pierwszym tygodniu Ligi Narodów, pozytywnie ocenił ich występ w Chinach.

Uśmiechnięty siatkarz Grzegorz Komenda w czarnej koszulce z logo reprezentacji Polski na tle ścianki sponsorskiej.
fot: PAP
Marcin Komenda

Biało-Czerwoni pierwszy turniej Ligi Narodów Linyi zakończyli z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Trener Nikola Grbić do Linyi nie zabrał najmocniejszego składu, tylko kilku debiutantów i mniej doświadczonych zawodników.

 

Komenda, podstawowy rozgrywający polskiej reprezentacji w zeszłym sezonie, który dopiero kilka dni wcześniej rozpoczął przygotowania, przyznał, że szkoda przegranych spotkań, ale pozytywnie ocenił występ młodszych kolegów z zespołu.

 

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- Szkoda dwóch porażek z Japonią i Słowenią, natomiast na pewno przede wszystkim Japonia była bardzo mocnym zestawieniem w tym turnieju i na pewno można było się spodziewać, że to będzie ciężki mecz. Jedyne czego szkoda, to że przegrywaliśmy końcówki, to może boleć - ocenił Komenda.

 

- Wydaje mi się, że sama gra naprawdę w wielu momentach była bardzo dobra, więc ja bym ocenił pozytywnie ten turniej. Uważam, że pozycja wyjściowa przed kolejnymi meczami i tygodniami nie jest zła i spokojnie grając "swoje" możemy być wysoko - dodał rozgrywający.

 

Do turnieju finałowego LN w chińskim Ningbo zakwalifikuje się siedem najlepszych drużyn po fazie zasadniczej, a także gospodarz. Po pierwszym turnieju Polska zajmuje siódme miejsce.

 

PAP
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Marcin Komenda
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