Komenda szczerze o występach Polaków w Lidze Narodów. Wymowne słowa

Biało-Czerwoni pierwszy turniej Ligi Narodów Linyi zakończyli z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Trener Nikola Grbić do Linyi nie zabrał najmocniejszego składu, tylko kilku debiutantów i mniej doświadczonych zawodników.

Komenda, podstawowy rozgrywający polskiej reprezentacji w zeszłym sezonie, który dopiero kilka dni wcześniej rozpoczął przygotowania, przyznał, że szkoda przegranych spotkań, ale pozytywnie ocenił występ młodszych kolegów z zespołu.

ZOBACZ TAKŻE: Bednaruk ocenił polskich siatkarzy za pierwszy tydzień Ligi Narodów. Jest 6! "Genialny chłopak"

- Szkoda dwóch porażek z Japonią i Słowenią, natomiast na pewno przede wszystkim Japonia była bardzo mocnym zestawieniem w tym turnieju i na pewno można było się spodziewać, że to będzie ciężki mecz. Jedyne czego szkoda, to że przegrywaliśmy końcówki, to może boleć - ocenił Komenda.

- Wydaje mi się, że sama gra naprawdę w wielu momentach była bardzo dobra, więc ja bym ocenił pozytywnie ten turniej. Uważam, że pozycja wyjściowa przed kolejnymi meczami i tygodniami nie jest zła i spokojnie grając "swoje" możemy być wysoko - dodał rozgrywający.

Do turnieju finałowego LN w chińskim Ningbo zakwalifikuje się siedem najlepszych drużyn po fazie zasadniczej, a także gospodarz. Po pierwszym turnieju Polska zajmuje siódme miejsce.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PAP