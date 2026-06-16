Lekcje w szkołach zaczną się później. Ministerstwo Oświaty wydało komunikat

Piłka nożna

Ministerstwo Oświaty w Oslo wyraziło zgodę, by po rozgrywanym w nocy z wtorku na środę meczu norweskiej reprezentacji w piłkarskich mistrzostwach świata szkoły następnego dnia mogły zacząć zajęcia później. W pierwszym od 1998 roku występie w mundialu Norwegowie zmierzą się z Irakiem.

Uczniowie siedzą przy ławkach w klasie szkolnej, podczas gdy nauczycielka stoi przed nimi.
fot. PAP
Szkolne lekcje mogą zostać przesunięte z powodu meczu

Mecz z Irakiem rozpocznie się o północy, dlatego szkoły mogą w środę przesunąć pierwsze lekcje albo w inny sposób zorganizować dzień. Minister edukacji Kari Nessa Nordtun zastrzegła jednak, że nie oznacza to zgody na nieobecność.

 

— Jeśli szkoła przesunie rozpoczęcie zajęć i tak będzie trzeba przyjść na nie punktualnie. Żadnych wagarów — powiedziała Nordtun agencji NTB.

 

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Część szkół już zdecydowała się na takie rozwiązanie. W gimnazjum w Averoey uczniowie po zwykłych zajęciach wspólnie obejrzą mecz, a w środę odbiorą czas wolny. W gimnazjum w Baerum środowe zajęcia rozpoczną się o 9.30. Jedna ze szkół w Oslo zorganizuje wspólne oglądanie meczu w środę rano zamiast lekcji.

 

Norwegia wraca na mundial po 28 latach. Poprzedniego występu reprezentacji w MŚ nie pamiętają dzisiejsi uczniowie, ale i wielu ich rodziców.

 

Irak z kolei jedyny występ w MŚ do tej odnotował 40 lat temu, gdy gospodarzem też był Meksyk, ale samodzielnie.

 

Obie drużyny grają w grupie I z Francją i Senegalem.

BS, PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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