Liga Narodów siatkarzy w Gliwicach. Kiedy gra Polska? Daty i godziny meczów

Robert MurawskiSiatkówka

Turniej w Gliwicach będzie jedynym wydarzeniem siatkarskiej Ligi Narodów 2026 w Polsce. W PreZero Arenie zagra sześć reprezentacji, a cztery kolejne mecze VNL 2026 rozegra Polska. Kiedy turniej siatkarzy w Polsce? Kto zagra? Kiedy mecze Polaków? Sprawdź terminarz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach.

Drużyna siatkarzy w biało-czerwonych strojach stoi w rzędzie, w tle widać trybuny.
fot. FIVB
Siatkówka - turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Kiedy mecze? Daty i godziny spotkań. Kiedy gra reprezentacja Polski?

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach zostanie rozegrany turniej Ligi Narodów siatkarzy. Zagra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

 

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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

 

Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów ekipa trenera Nikoli Grbicia rozegra w Gliwicach. W PreZero Arenie podejmie kolejno Belgię (środa, 24 czerwca), Turcję (czwartek, 25 czerwca), Niemcy (sobota, 27 czerwca) oraz Argentynę (niedziela, 28 czerwca).

 

Turniej w Gliwicach będzie jednym z trzech rozgrywanych w ramach drugiego tygodnia VNL 2026. Jego wyniki będą miały istotne znaczenie w walce o awans do fazy finałowej rozgrywek. Sprawdź pełny terminarz meczów Ligi Narodów w Gliwicach.

 

W tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów wystartowało osiemnaście reprezentacji. W fazie interkontynentalnej drużyny rywalizują o awans do turnieju finałowego VNL 2026, który zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim mieście Ningbo. Wystąpi w nim siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz.

 

Turniej Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach. Kiedy mecze?

 

grupa 5 (Gliwice, Polska, 24-28 czerwca) Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska, Turcja

 

2026-06-24: Chiny – Turcja (środa, godzina 13.00)
2026-06-24: Argentyna – Niemcy (środa, godzina 16.30)
2026-06-24: Polska – Belgia (środa, godzina 20.00)

 

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