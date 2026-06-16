Magdalena Fręch - Eva Lys. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? WTA w Berlinie

Jakub ŻelepieńTenis

Kto wygrał mecz Magdalena Fręch - Eva Lys? Jaki wynik? Sprawdź poniżej.

Tenisistka Magdalena Fręch wykonuje forhendowe uderzenie podczas meczu na trawiastym korcie.
fot. PAP/Imago
Magdalena Fręch

Magdalena Fręch wystąpi w turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie, mimo że przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji. Polka awansowała do głównej drabinki dzięki wycofaniu się jednej z tenisistek.

 

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Fręch przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji z Chinką Shuai Zhang 2:6, 4:6. Jednak po wycofaniu się jednej z zawodniczek zajmująca 45. miejsce w światowym rankingu Polka zajęła jej miejsce jako szczęśliwa przegrana. Jej pierwszą rywalką będzie grająca z dziką kartą Niemka Eva Lys (80. WTA).

 

Fręch jest jedyna Polką w singlowej drabince berlińskiego turnieju.

Fręch - Lys. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Magdalena Fręch - Eva Lys? Jaki wynik? Kiedy tylko zakończy się spotkanie, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście. 

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MAGDALENA FRĘCHTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W BERLINIE
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