Majchrzak - Lehecka. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Majchrzak - Lehecka w Londynie?

Tenis

Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Londynie. Kto wygrał mecz Majchrzak - Lehecka? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Lehecka?

Hubert Hurkacz odbija piłkę tenisową rakietą na korcie trawiastym.
fot. PAP/EPA
Kamil Majchrzak

Ostatnie tygodnie są znakomite dla Kamila Majchrzaka. Polak sezon gry na kortach trawiastych rozpoczął na niższym szczeblu, bo od półfinału imprezy ATP Challenger Tour w Birmingham.

 

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Następnie Piotrkowianin przystąpił do turnieju rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch. Tam poradził sobie wspaniale. Pokonał czołowe nazwiska rankingu ATP - Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a, Rosjanina Daniiła Miedwiediewa i Australijczyka Alexa de Minaura, zdobywając swój premierowy tytuł w głównym cyklu.

 

Teraz Majchrzak przeniósł się do Londynu. Bierze udział w prestiżowych zmaganiach ATP 500 w Queen's Club. Jego przeciwnikiem w pierwszej rundzie jest rozstawiony z "2" Czech Jiri Lehecka.

Majchrzak - Lehecka. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Majchrzak - Lehecka poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Lehecka, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport
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