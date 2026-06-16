Mbappe coraz bliżej! Tyle mu brakuje do pierwszego miejsca
Francuz Kylian Mbappe zdobył dwie bramki w wygranym 3:1 meczu z Senegalem, dzięki czemu z dorobkiem 14 goli awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów piłkarskich mistrzostw świata. Dzieli je z Niemcem Gerdem Muellerem.
Rekordzistą w liczbie goli jest urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose - 16 bramek.
Wśród piłkarzy z 10 golami jest Grzegorz Lato.
Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:
1. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16 bramek
2. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15
3. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14
. Kylian Mbappe (Francja, od 2018) 14
5. Just Fontaine (Francja, 1958) 13
. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2022) 13
7. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12
8. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11
. Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11
10. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10
. Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10
. Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10
. Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10
. Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10
. Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10