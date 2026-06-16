MŚ 2026: Terminarz środowych meczów

Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 17.06. Kto gra? O której godzinie?
Środa 17 czerwca to siódmy dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze szóstego dnia MŚ - 16.06. Kto gra? O której godzinie? Godziny meczów mundialu.
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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Przed nami siódmy dzień tego wydarzenia. Kibiców czeka moc piłkarskich wrażeń. Na środę zaplanowano bowiem aż pięć meczów.
Wszystko zacznie się już o północy. Wtedy Irak zmierzy się z Norwegią. Trzy godziny później do gry wejdą obrońcy tytułu - Argentyńczycy. W swoim pierwszym spotkaniu staną naprzeciw Algierii. O 6 rano Austria zagra natomiast z Jordanią.
W sesji wieczornej polskiego czasu Portugalia skonfrontuje się z Demokratyczną Republiką Konga, a Anglią - z Chorwacją.
MŚ 2026: Mecze 17.06. Kto gra, o której godzinie?
Grupa I: Irak - Norwegia (00:00)
Grupa J: Argentyna - Algieria (03:00)
Grupa J: Austria - Jordania (06:00)
Grupa K: Portugalia - DR Konga (19:00)
Grupa L: Anglia - Chorwacja (22:00)