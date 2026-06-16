Mundial trwa, a tu takie wieści! Legenda mówi "dość"

Ochoa w reprezentacji zadebiutował w 2005 roku. W kolejnym pojechał z kadrą na mundial do Niemiec, jednak nie zanotował ani jednego występu. Podobnie było cztery lata później w RPA. W Brazylii, Rosji i Katarze był już kluczową postacią swojej drużyny.

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Na trwających mistrzostwach świata Ochoa pełni rolę rezerwowego. Jest to dla niego już szósty mundial. Podobnym osiągnięciem mogą się pochwalić jedynie Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Golkiper Meksyku przekazał jednak, że po zakończeniu turnieju zakończy karierę.

- Drużyna Meksyku zawsze była moim kompasem w karierze, jak i życiu. Nadawała mi kierunek. Nie potrafię zrozumieć, wyobrazić sobie, jak wyglądałaby moja kariera bez reprezentacji. Teraz gdy mój czas w tej drużynie dobiega końca, nie widzę już sensu, aby grać dalej - wyznał Ochoa ze łzami w oczach. Cieszyłem się każdą spędzoną chwilą. Dałem z siebie wszystko. Odchodzę w spokoju, z podniesioną głową i z wielką dumą - powiedział 40-latek.

Ochoa karierę klubową zaczynał w Club America, a w Europie występował m.in. w Granadzie, Standardzie Liege czy też Salernitanie. W poprzednim sezonie reprezentował barwy AEL Limassol. Z reprezentacją "El Tri" sześć razy triumfował w Złotym Pucharze CONCACAF, a także wywalczył brąz Copa America. Z kadrą olimpijską zajął trzecie miejsce podczas igrzysk w Tokio.

IM, Polsat Sport