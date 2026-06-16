MVP wybrany! Poznaliśmy najlepszego siatkarza pierwszego tygodnia Ligi Narodów

Bułgarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026 rywalizowali w Brazylii. Odnieśli tam dwa zwycięstwa, dwa mecze przegrali i zdobyli sześć punktów. Zaczęli od zaskakującej porażki 1:3 z debiutującą w VNL Belgią. W kolejnych meczach pokonali 3:0 Iran i 3:1 Argentynę. Na zakończenie turnieju ulegli 0:3 Serbii.

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Aleksandar Nikolov był najlepiej punktującym siatkarzem pierwszego tygodnia - zdobył 96 punktów, wyprzedzając Nika Mujanovicia ze Słowenii (89) i Ferre Reggersa z Belgii (77). Bułgar 87 punktów wywalczył w ataku (również pierwsze miejsce w rankingu), cztery dołożył zagrywką, a pięć blokiem. W każdym ze spotkań zdobył ponad dwadzieścia oczek - 25 z Belgią, 24 z Iranem, 26 z Argentyną i 21 z Serbią.

"Alex Nikolov rozjaśnił pierwszy tydzień swoją skutecznością, nieustraszoną ofensywną grą i wyjątkowymi występami, pomagając Bulgarii rozpocząć mocną kampanię" – napisał Volleyball World w mediach społecznościowych.

Aleksandar Nikolov - najlepsze akcje w pierwszym tygodniu Ligi Narodów:





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W kolejnym tygodniu zmagań (24-28 czerwca) bułgarscy siatkarze będą rywalizowali w Lublanie. Zmierzą się tam z Włochami, Słowenią, Kanadą oraz Ukrainą.