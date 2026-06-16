MVP wybrany! Poznaliśmy najlepszego siatkarza pierwszego tygodnia Ligi Narodów
Aleksandar Nikolov został wybrany przez kibiców najlepszym siatkarzem pierwszego tygodnia Ligi Narodów. Bułgarski przyjmujący zdobył najwięcej punktów w tej części rozgrywek.
Aleksandar Nikolov - najlepsze akcje w pierwszym tygodniu VNL 2026
Bułgaria - Argentyna. Skrót meczu
Bułgaria - Iran. Skrót meczu
Bułgarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026 rywalizowali w Brazylii. Odnieśli tam dwa zwycięstwa, dwa mecze przegrali i zdobyli sześć punktów. Zaczęli od zaskakującej porażki 1:3 z debiutującą w VNL Belgią. W kolejnych meczach pokonali 3:0 Iran i 3:1 Argentynę. Na zakończenie turnieju ulegli 0:3 Serbii.
Zobacz także: Kontrakt do 2029 roku! Włoski gigant zatrzymał słynnego siatkarza
Aleksandar Nikolov był najlepiej punktującym siatkarzem pierwszego tygodnia - zdobył 96 punktów, wyprzedzając Nika Mujanovicia ze Słowenii (89) i Ferre Reggersa z Belgii (77). Bułgar 87 punktów wywalczył w ataku (również pierwsze miejsce w rankingu), cztery dołożył zagrywką, a pięć blokiem. W każdym ze spotkań zdobył ponad dwadzieścia oczek - 25 z Belgią, 24 z Iranem, 26 z Argentyną i 21 z Serbią.
"Alex Nikolov rozjaśnił pierwszy tydzień swoją skutecznością, nieustraszoną ofensywną grą i wyjątkowymi występami, pomagając Bulgarii rozpocząć mocną kampanię" – napisał Volleyball World w mediach społecznościowych.
Aleksandar Nikolov - najlepsze akcje w pierwszym tygodniu Ligi Narodów:
W kolejnym tygodniu zmagań (24-28 czerwca) bułgarscy siatkarze będą rywalizowali w Lublanie. Zmierzą się tam z Włochami, Słowenią, Kanadą oraz Ukrainą.Przejdź na Polsatsport.pl