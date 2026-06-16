Najlepsze akcje Hurkacza! Oto, jak pokonał Rublowa [WIDEO]

Hurkacz spadł ostatnio na 103. miejsce w światowym rankingu, ale na trawie, a zwłaszcza w Halle, zawsze czuł się świetnie. W 2022 roku triumfował w tej imprezie, a dwa lata temu dotarł do finału, w którym uległ Włochowi Jannikowi Sinnerowi.

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Nad 13. w rankingu ATP 28-letnim Rublowem rok starszy Polak dominował przede wszystkim serwisem. Posłał 11 asów, zaliczył tylko jeden podwójny błąd, a po pierwszym podaniu wygrał aż 90 procent akcji. Gdy serwował, oddał rywalowi tylko siedem punktów. Rosjanin zaserwował pięć asów, ale 11-krotnie nie potrafił wykorzystać obu podań.

Tenisista z Wrocławia bilans bezpośrednich konfrontacji z Rublowem poprawił na 5-2.

W 2. rundzie (1/8 finału) zmierzy się z Altmaierem. Z plasującym się na 83. pozycji w rankingu ATP Niemcem spotka się po raz trzeci. Pokonał go zarówno w Challengerze w Poznaniu w 2019 roku, jak i w 2024 w Madrycie.

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HP, PAP