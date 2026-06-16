Narzekanie na mundiale? Niech żyje Vozinha!

Dla takich takich chwil warto śledzić mundial. Warto oglądać każdy mecz 23. finałów mistrzostw świata! Wiem, wiem - w formacie 48 drużyn i 104 spotkań nie sposób wszystkiego oglądać, ale większość meczów i tak obejrzęm i wiele historii zostanie ze mną na zawsze. Tak jak historia bramkarza Wysp Zielonego Przylądka, Vozinhy.

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Nota w SofaScore dla Vozinhy - 9,7! 7 interwencji, z czego 4-5 kapitalnych. Naprawdę trudne piłki do sparowania, ale poradził sobie z nimi golkiper, który na transfermarkt.de jest wyceniany na… 50 tysięcy euro. Tak, tak - nie 500 tysięcy euro, a 50 tysięcy. Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że ten bramkarz liczy już 40 lat i ostatnio grał w drugoligowym klubie z Portugalii, Chavez.

Josimar Evora Dias Silva - bardziej znany jako Vozinha - grał w wielu klubach świata. Nigdy w dużym. Najpierw było Batuque i Mindelense w Republice Zielonego Przylądka, Progresso w Angoli, Zimbu Kiszyniów w Mołdawii, Gil Vicente i Chaves w Portugalii, AEL Limassol na Cyprze, a także Trencin na Słowacji.

Kabowerdeński bramkarz został bohaterem rywalizacji z Hiszpanią. Absolutnie zasłużenie odebrał statuetkę MVP po starciu w Atlancie - przy 67 tysiącach widzów - z mistrzami Europy z 2024. Przygodę z reprezentacją Wysp Zielonego Przylądka rozpoczął w 2012 roku, a spotkanie z Hiszpanami było 89. meczem w drużynie narodowej.

Po ostatnim gwizdku Vozinha wyznał: „Marzyłem o takim spotkaniu zawsze. Pracowałem na to przez całe życie”. Gdy był pytany o łzy wzruszenia, odparł: „Płakałem po meczu, ponieważ wychowywali mnie dziadkowie, a nie dane im było zobaczyć tego występu, ponieważ zmarli kilka lat tamu. Moja mama nie mogła przyjechać na to spotkanie z powodu kłopotów z wizą i kosztów, jakie musielibyśmy za to ponieść”.

Słowo o Hiszpanii - zespole, który przez wielu typowany jest na zwycięzcę mundialu. Sam zresztą mówiłem, że w finale spotkają się Argentyna i Hiszpania. Hector Martinez w madryckim dzienniku „As” tak pisze w sprawozdaniu po starciu z Wyspami Zielonego Przylądka:

„Sztuczna inteligencja potwierdza, że jesteśmy faworytami Mundialu, ale nie dodała przy tym, ile trzeba się będzie wycierpieć, aby osiągnąć cel. Czyż AI nie jest ironiczna, skoro miażdżąca przewaga z Wyspami Zielonego Przylądka doprowadza tylko do smutnego remisu, który pozostawia nas z wieloma wątpliwościami”. Jakoś dalej wierzę w siłę Hiszpanii, ale tym bardziej doceniam historię Vozinhy.

Vozinha jest najstarszym piłkarzem, który zagrał w debiutanckim meczu swojej reprezentacji na mundialu - liczył dokładnie 40 lat i 12 dni. Wcześniej ten rekord dzierżył krótko golkiper Curacao, Eloy Room, który w dniu meczu z Niemcami miał 37 lat i 182 dni. Room - na co dzień występujący w Miami FC - wpuścił 7 goli, ale specjalnie trudno mieć do niego pretensje. Może przy jednej, góra dwóch bramkach mógł się lepiej zachować. Patrzę na notę Rooma w „Kickerze”, a tam „czwórka”, czyli przeciętnie. Jestem pewny, że Vozinha otrzyma „jedynkę”, czyli „klasę światową”.

Cóż za historia, w której narzekanie na mundial staje się niemodne. Niech żyje mundial, niech żyje Vozinha!