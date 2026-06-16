Nowe kluby gwiazd PlusLigi. Właśnie to ogłoszono

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Sezon reprezentacyjny w pełni, tymczasem kluby wykorzystują przerwę w rozgrywkach, aby wzmocnić swoje kadry. Właśnie dowiedzieliśmy się, gdzie w przyszłej kampanii występować będą zawodnicy dobrze znani z boisk PlusLigi.

Trzech siatkarzy w akcji podczas meczu.
fot. PAP
Jackson Young i inni siatkarze zmieniają kluby
  • Jackson Young pożegnał się z Bogdanką LUK Lublin i przeniósł się do tureckiej Altekma SK
  • Kazuma Sonae i Daniel Chitigoi podpisali kontrakty z japońskim klubem Suntory Sunbirds Osaka
  • Luciano Palonsky i Wassim Ben Tara, mający przeszłość w polskiej lidze, również dołączyli do Suntory Sunbirds Osaka

Jackson Young pożegnał się po sezonie z Bogdanką LUK Lublin. Kanadyjczyk postanowił przenieść się do Turcji. Jego pozyskanie właśnie ogłosiła Altekma SK.

 

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Inny kierunek obrali natomiast Kazuma Sonae i Daniel Chitigoi. Zawodnicy, którzy w poprzednich rozgrywkach bronili barw odpowiednio InPost ChKS Chełm i PGE GiEK Skry Bełchatów, podpisali kontrakty z Suntory Sunbirds Osaka.


Co ciekawe, japoński klub ogłosił jednocześnie transfery również trzech innych zawodników. Do drużyny dołączyli mający przeszłość w polskiej lidze Luciano Palonsky i Wassim Ben Tara, a także Pei-Chang Tsai.

 

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