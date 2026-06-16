Nowe kluby gwiazd PlusLigi. Właśnie to ogłoszono

Jackson Young pożegnał się po sezonie z Bogdanką LUK Lublin. Kanadyjczyk postanowił przenieść się do Turcji. Jego pozyskanie właśnie ogłosiła Altekma SK.

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Inny kierunek obrali natomiast Kazuma Sonae i Daniel Chitigoi. Zawodnicy, którzy w poprzednich rozgrywkach bronili barw odpowiednio InPost ChKS Chełm i PGE GiEK Skry Bełchatów, podpisali kontrakty z Suntory Sunbirds Osaka.



Co ciekawe, japoński klub ogłosił jednocześnie transfery również trzech innych zawodników. Do drużyny dołączyli mający przeszłość w polskiej lidze Luciano Palonsky i Wassim Ben Tara, a także Pei-Chang Tsai.