Ogromna radość w Republice Zielonego Przylądka. "Czujemy się więksi i ważniejsi"

Bohaterem reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, niewielkiego, półmilionowego kraju, został 40-letni bramkarz Josimar Jose Evora Dias, czyli Vozinha.

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W trakcie i po meczu z mistrzem Europy na ulicach i placach Prai, stolicy kraju, tłumy kibiców manifestowały swoją radość z historycznego wydarzenia, jakim był już sam debiut w mundialu. Na twarzach wielu ludzi, którzy wpadali sobie w ramiona, widoczne były łzy wzruszenia.

- Nie spodziewałem się, że damy radę w tak zaciętym i trudnym meczu – powiedział William Gomes, kibic z Prai, który podkreślił zasługi bramkarza. - Vozinha był najlepszy, ale wszyscy stanęli na wysokości zadania - dodał.

Chociaż Republika Zielonego Przylądka nie wygrała, jej występ zaskoczył wiele ekspertów i obserwatorów, a także był kamyczkiem do ogródka krytyków rozszerzenia mistrzostw świata z 32 do 48 drużyn, co miało spowodować obniżenie poziomu i zmniejszenie atrakcyjności spotkań.

Grupa wysp u zachodniego wybrzeża Afryki jest trzecim najmniejszym krajem pod względem liczby ludności, który kiedykolwiek zakwalifikował się do mundialu.

- Republika Zielonego Przylądka to tylko mały kraj, ale dziś czujemy się więksi i ważniejsi. Brak mi słów, żeby wyrazić, jak bardzo jesteśmy dumni. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi – powiedział Vladimir Garcia, mieszkaniec Prai.

Przed meczem rząd Republiki Zielonego Przylądka ogłosił w poniedziałek pół dnia wolnego, aby umożliwić kibicowanie reprezentacji, gdyż spotkanie w Atlancie rozpoczęło się o godz. 15 czasu lokalnego.

"Jeśli po 50 latach możemy być na mistrzostwach świata, to znaczy, że jesteśmy naprawdę zdolnym narodem" – przekazał w portalu społecznościowym prezydent Republiki Zielonego Przylądka Jose Maria Neves, nawiązując do uniezależnienia się od Portugalii w 1975 roku.

Jak dodał, to powód nie tylko do świętowania przeszłości, ale i zaplanowania przyszłości. "Musimy uwierzyć, że w ciągu najbliższych 50 lat możliwe jest zbudowanie, we wszystkich dziedzinach życia, nowoczesnego, dobrze prosperującego kraju" – dodał.

W kolejnych meczach w grupie H "Niebieskie Rekiny" zagrają z Urugwajem i Arabią Saudyjską.