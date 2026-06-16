ORLEN Basket Liga: Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Transmisja TV i stream online

Orlen Zastal Zielona Góra wygrał poniedziałkowy mecz z Legią Warszawa 85:73 i doprowadził do remisu w finałowej rywalizacji.

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"Koszykarze trenera Heiko Rannuli wyglądali nieco bezradnie przy 'naładowanych' energią kibiców gospodarzach. Ustępowali im prędkością, zaciętością, walecznością. Ani Andrzej Pluta, ani jego koledzy nie potrafili odwrócić losów meczu" - pisał PAP.

Jak dotąd rozegrano cztery finałowe starcia. Najpierw Zastal pokonał Legię 77:74, a następnie warszawski zespół zanotował dwa zwycięstwa z rzędu 104:82 oraz 79:62.

- We własnej hali będziemy musieli znaleźć odpowiedź na ich grę. Jest 2-2, możemy zagrać nawet dwa mecze u siebie. Następne spotkanie będzie kluczowe - przyznał estoński szkoleniowiec.

Transmisja meczu finałowego Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra w środę o godzinie 19:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 i online na Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport