ORLEN Basket Liga: Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Transmisja TV i stream online

Koszykówka

Orlen Zastal Zielona Góra wygrała ostatni mecz z Legią Warszawa i doprowadziła do remisu w finałowej rywalizacji. Kto zwycięży piąte spotkanie? Gdzie obejrzeć mecz Legia - Zastal? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 oraz na platformie Polsat Box Go.

Koszykarz w zielonym stroju z piłką w ręku wykonuje wsad do kosza, jego ciało jest w powietrzu, a ręce sięgają do obręczy. W tle widoczni są inni zawodnicy i liczni kibice na trybunach.
fot. PAP
ORLEN Basket Liga: Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra

Orlen Zastal Zielona Góra wygrał poniedziałkowy mecz z Legią Warszawa 85:73 i doprowadził do remisu w finałowej rywalizacji. 

 

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"Koszykarze trenera Heiko Rannuli wyglądali nieco bezradnie przy 'naładowanych' energią kibiców gospodarzach. Ustępowali im prędkością, zaciętością, walecznością. Ani Andrzej Pluta, ani jego koledzy nie potrafili odwrócić losów meczu" - pisał PAP.

 

Jak dotąd rozegrano cztery finałowe starcia. Najpierw Zastal pokonał Legię 77:74, a następnie warszawski zespół zanotował dwa zwycięstwa z rzędu 104:82 oraz 79:62.

 

- We własnej hali będziemy musieli znaleźć odpowiedź na ich grę. Jest 2-2, możemy zagrać nawet dwa mecze u siebie. Następne spotkanie będzie kluczowe - przyznał estoński szkoleniowiec.

 

Transmisja meczu finałowego Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra w środę o godzinie 19:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 i online na Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport
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