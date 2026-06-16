Pierwsza runda i po wszystkim. Rosolska odpadła z rywalizacji
Alicja Rosolska i Chilijka Alexa Guarachi przegrały z Czeszką Marie Bouzkovą i Rosjanką Aleksandrą Panową 0:6, 2:6 w pierwszej rundzie debla turnieju tenisowego WTA na trawiastych kortach w Nottingham.
Alicja Rosolska odpadła w pierwszej rundzie debla
Rosolska była jedyną Polką w tej imprezie.
ZOBACZ TAKŻE: Trener Mai Chwalińskiej: Gra bardzo niedzisiejszy tenis, który nie przystaje do aktualnych wzorców
Wynik meczu 1. rundy debla:
Marie Bouzkova, Aleksandra Panowa (Czechy, Rosja, 4) - Alicja Rosolska, Alexa Guarachi (Polska, Chile) 6:0, 6:2.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksandra Musiał: Mam dużą satysfakcję z tego, co robię