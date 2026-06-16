Pierwsza runda i po wszystkim. Rosolska odpadła z rywalizacji

Tenis

Alicja Rosolska i Chilijka Alexa Guarachi przegrały z Czeszką Marie Bouzkovą i Rosjanką Aleksandrą Panową 0:6, 2:6 w pierwszej rundzie debla turnieju tenisowego WTA na trawiastych kortach w Nottingham.

Tenisistka Alicja Rosolska w akcji podczas meczu, skupiona na odbiciu piłki.
fot. PAP/EPA
Alicja Rosolska odpadła w pierwszej rundzie debla

Rosolska była jedyną Polką w tej imprezie.

 

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Wynik meczu 1. rundy debla:

 

Marie Bouzkova, Aleksandra Panowa (Czechy, Rosja, 4) - Alicja Rosolska, Alexa Guarachi (Polska, Chile) 6:0, 6:2.

HP, PAP
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ALEXA GUARACHIALICJA ROSOLSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA
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