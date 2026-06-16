Płock gościł światową elitę piłki ręcznej plażowej. Za nami IHF Beach Handball Global Tour 2026

W turnieju kobiet wystąpiły reprezentacje Polski, Niemiec, Francji i Czech, natomiast w rywalizacji mężczyzn o zwycięstwo walczyły drużyny Polski, Niemiec, Czech oraz Macedonii Północnej. Wszystkie spotkania rozegrano na specjalnie przygotowanej arenie zlokalizowanej na płockiej starówce, która na czas wydarzenia zamieniła się w profesjonalne centrum beach handballu.



Największymi triumfatorami płockiego etapu okazały się reprezentacje Niemiec. Zarówno drużyna kobiet, aktualne mistrzynie świata, jak i męska reprezentacja Niemiec zdominowały turniej, wygrywając wszystkie swoje spotkania i sięgając po zwycięstwo w klasyfikacji końcowej.



Polskie reprezentacje również zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. Drużyna kobiet rozpoczęła zmagania od zwycięstwa nad Czechami 2:1, a następnie po zaciętym meczu pokonała Francję 2:1, zapewniając sobie awans do finału. W meczu o złoty medal biało-czerwone musiały jednak uznać wyższość reprezentacji Niemiec, zdobywając ostatecznie srebrny medal turnieju.



Męska reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo nad Czechami i zajęła drugie miejsce po fazie grupowej, co również pozwoliło jej awansować do finału. W decydującym spotkaniu Polacy zmierzyli się z niepokonaną drużyną Niemiec, kończąc turniej ze srebrnym medalem i cennym doświadczeniem zdobytym w rywalizacji z jedną z najlepszych drużyn świata.



Oprócz emocjonujących meczów reprezentacyjnych wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje dla mieszkańców i gości odwiedzających Płock. W programie znalazły się turnieje młodzieżowe, sportowe animacje dla dzieci oraz mecze pokazowe, które promowały piłkę ręczną plażową wśród najmłodszych.



Turniej był nie tylko sportowym świętem, ale również doskonałą promocją Płocka na arenie międzynarodowej. Wszystkie mecze były transmitowane na żywo na kanałach Polsat Sport 2.

Informacja prasowa