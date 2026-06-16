Polska - Bułgaria. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

W drugim tygodniu zmagań podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Zmierzą się tam kolejno z Bułgarią (środa, 17 czerwca), Ukrainą (czwartek, 18 czerwca), Holandią (sobota, 20 czerwca) i Kanadą (niedziela, 21 czerwca).

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Narodów siatkarzy po pierwszym tygodniu. Które miejsce zajmuje Polska?

Na inaugurację VNL 2026 polskie siatkarki uzyskały bardzo dobry bilans - trzy zwycięstwa i jedna porażka i wywalczyły siedem punktów.

- Reprezentacja zapłaciła frycowe. Z drugiej strony nie ma co załamywać rąk, bo takie minuty, jak te zagrane z Chinkami, zaprocentują podwójnie. Trener Stefano Lavarini dostał naprawdę dobry materiał do analizy – powiedziała Joanna Podoba-Malicka, mistrzyni Europy w siatkówce po przegranej Polek z Chinkami (1:3) w ostatnim meczu pierwszej rundy Ligi Narodów.

Jak polskie siatkarki poradzą sobie w pierwszym meczu drugiego tygodnia zmagań?

Polska - Bułgaria. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Bułgaria poznamy w środę 17 czerwca. O tym, kto wygrał Polska - Bułgaria, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport