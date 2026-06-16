Porażka już w pierwszej rundzie. Serena Williams odpadła z turnieju w Berlinie

Legendarna tenisistka wróciła do gry przed kilkoma dniami w Londynie. Tam jej deblową partnerką była Victoria Mboko. Ich wspólny występ w stolicy Wielkiej Brytanii zakończył się już po jednym spotkaniu z powodu kontuzji Kandyjki. Mboko nabawiła się urazu w pojedynku singlowym.

Teraz Amerykanka gra w parze z Karoliną Muchovą. W pierwszym spotkaniu zmierzyły się one z Giulianą Olmos i Erin Routliffe. Serena Williams we wrześniu skończy 45 lat.

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Pierwszy set był bardzo wyrównany aż do siódmego gema. Wtedy to meksykańsko-nowozelandzki duet przełamał rywalki i utrzymał prowadzenie do samego końca, ostatecznie wygrywając tę partię 6:4.

O losach drugiej odsłony tego starcia również zdecydował zaledwie jeden "break", wywalczony przez przeciwniczki Williams i Muchovej. Pewnie zamknęły one cały mecz, ponownie wygrywając 6:4.

W kolejnej rundzie turnieju w Niemczech duet Olmos/Routliffe zmierzy się z legendarną Sarą Errani, która występuje w parze z Nicole Melichar-Martinez.

Serena Williams/Karolina Muchova - Giuliana Olmos/Erin Routliffe 4:6, 4:6.

ŁO, Polsat Sport