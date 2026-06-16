Selekcjoner reprezentacji Portugalii rezygnuje! Szokująca decyzja podczas mundialu

Hiszpański szkoleniowiec zdecydował się nie przedłużać kontraktu, który wygasa z końcem lipca. Alex Crook zdradził, że Martinez pozostawia sobie otwarte możliwości - w grę wchodzi zarówno powrót do pracy w Anglii, objęcie posady w innym europejskim klubie, jak i kolejna praca z reprezentacją narodową.

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Reprezentacja Portugalii rozpocznie zmagania w mistrzostwach świata już w środę 17 czerwca, kiedy zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Następnie zagra z Uzbekistanem (23 czerwca) oraz Kolumbią (28 czerwca).

Martinez został selekcjonerem Portugalczyków na początku stycznia 2023 roku. Zdobył z nimi Ligę Narodów w sezonie 2024/25, a ponadto doszedł do ćwierćfinału Euro 2024.



















HP, Polsat Sport