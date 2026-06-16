Semeniuk zdradził plany na Ligę Narodów. Jasny cel
Będziemy chcieli się troszeczkę wspiąć w tabeli - powiedział przyjmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk podczas spotkania z mediami na zgrupowanie w Spale. Przed Biało-Czerwonymi turniej w Gliwicach, który rozpocznie się 24 czerwca.
Biało-Czerwoni pierwszy turniej Ligi Narodów Linyi zakończyli z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Trener Nikola Grbić do Linyi zabrał kilku debiutantów i mniej doświadczonych zawodników.
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Przyjmujący Kamil Semeniuk, również przygotowujący się w Spale do kolejnych turniejów LN, chwalił młodszych kolegów za walkę.
- Walczyli, to jest najważniejsze. Rywale nie byli łatwi. Byliśmy przyzwyczajeni, że podczas pierwszego turnieju zdobywaliśmy większą liczbę punktów i po pierwszym tygodniu Ligi Narodów byliśmy na czołowych miejscach w tabeli. Teraz faktycznie jesteśmy na siódmym i patrzymy się za plecy – przyznał Semeniuk.
Teraz przed polskimi siatkarzy turniej w Gliwicach (od 24 czerwca) i spotkania z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną.
- Będziemy chcieli się troszeczkę wspiąć w tabeli, bo tylko siedem drużyn awansuje i reprezentacja Chin. Patrząc też subiektywnie na dotychczasowe mecze Ligi Narodów, to ekipy już na pierwszy turniej pojechały czasami w tak mocnych składach, że już nie jest łatwo, a myślę, że z turnieju na turniej będzie coraz ciężej, ale uważam, że damy radę i awansujemy – dodał.