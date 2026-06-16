Świetna końcówka w starciu Francji z Senegalem! Dublet Mbappe

Francuzi, którzy cztery lata temu w Katarze przegrali w finale z Argentyną po rzutach karnych, obecny mundial rozpoczęli od starcia z Senegalem. Oprócz tych ekip w grupie I zagrają Irak oraz Norwegia, które rozpoczną rywalizację punktualnie o północy z wtorku na środę.

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"Les Bleus" w pierwszej połowie wyglądali bardzo ospale. Pomimo ponad 55-procentowego posiadania piłki oddali tylko jeden, na dodatek niecelny, strzał na bramkę przeciwników. Zespół z Afryki wyszedł natomiast na to spotkanie bez kompleksów i sprawiał wrażenie drużyny groźniejszej w ofensywie. Taki stan rzeczy potwierdziły sytuacje Nicolasa Jacksona i Ismaila Sarra. Ten pierwszy dobrze napędził kontratak, jednak piłka po jego uderzeniu trafiła w słupek, następnie odbiła się od nogi Mike'a Maignana i ostatecznie opuściła plac gry. Z kolei zawodnik Crystal Palace już w doliczonym czasie gry złożył się do strzału po wrzutce z lewego skrzydła, ale uderzył nieprecyzyjnie i piłka poszybowała nad poprzeczką.

Po przerwie podopieczni trenera Deschampsa podkręcili tempo i stworzyli sobie dwie znakomite okazje strzeleckie. Michael Olise oraz Kylian Mbappe przegrali jednak pojedynki sam na sam z doskonale dysponowanym Edouardem Mendym. W 60. minucie doszło do sporej kontrowersji, gdy Sadio Mane wykonał wślizg w polu karnym i zderzył się z kapitanem Francji. Sędzia po analizie VAR nie podyktował rzutu karnego, przez co na tablicy wyników wciąż utrzymywał się bezbramkowy remis.

Kibice zgromadzeni na stadionie nie musieli jednak długo czekać na otwarcie wyniku po tej sytuacji. Olise posłał znakomite, prostopadłe podanie z głębi pola do Mbappe, a ten z zimną krwią wykończył akcję, dając swojej drużynie upragnione prowadzenie.

Niedługo później "wejściem smoka" popisał się Bradley Barcola. Zaledwie dwie minuty po zameldowaniu się na murawie z ławki rezerwowych, otrzymał on świetne podanie od Adriena Rabiota, znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i pewnie wykończył akcję.

W samej końcówce Senegal udowodnił, że nie składa broni, a trafienie dla ekipy z Afryki zanotował Ibrahim Mbaye. Odpowiedź "Trójkolorowych" była jednak natychmiastowa. Chwilę po wznowieniu gry Mbappe popisał się świetnym uderzeniem z dystansu, ostatecznie ustalając wynik spotkania na 3:1.

Francja - Senegal 3:1 (0:0)

Bramki: Kylian Mbappe 66, 90+6; Bradley Barcola 82 - Ibrahim Mbaye 90+5.

Francja: Mike Maignan - Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurelian Tchouameni, Adrien Rabiot - Michael Olise, Ousmane Dembele (80. Bradley Barcola), Desire Doue (87. Rayan Cherki) - Kylian Mbappe.

Senegal: Edouard Mendy - Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Mousa Niakhate, El Hadji Malick Diouf - Lamine Camara (76. Habib Diarra), Idrissa Gueye (83. Cherif Ndiaye), Pape Gueye (88. Pathe Ciss) - Ismaila Sarr (75. Ibrahim Mbaye), Nicolas Jackson (83. Bamba Dieng), Sadio Mane.

Sędziował: Alireza Faghani (Iran).