Tragiczna informacja w trakcie mundialu. Holandia w żałobie

W niedzielny wieczór reprezentacja Holandii rozpoczęła zmagania na mundialu. W swoim pierwszym spotkaniu podopieczni Ronalda Koemana zremisowali 2:2 z Japonią.

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Kilkanaście godzin po zakończeniu meczu holenderska federacja piłkarska przekazała przykry komunikat. W wieku 61 lat zmarł były piłkarz tej reprezentacji, Jerry de Jong.

"KNVB z żalem przyjęła wiadomość o śmierci. KNVB składa rodzinie, przyjaciołom i byłym kolegom z drużyny Jerry'ego de Jonga wyrazy wsparcia w tej stracie" - czytamy w oświadczeniu.



Urodzony w Paramaribo w Surinamie zawodnik występował na pozycji prawego i środkowego obrońcy. Większość swojej kariery spędził w klubach holenderskich, z krótką przerwą na grę we francuskim Caen.



Jako gracz PSV Eindhoven trzykrotnie dostąpił zaszczytu reprezentowania Holandii. Z nim w składzie kadra narodowa za każdym razem zachowywała czyste konto.



Jerry de Jong był ojcem innego byłego holenderskiego piłkarza, Nigela de Jonga.

Polsat Sport