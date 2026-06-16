Trener Mai Chwalińskiej: Gra bardzo niedzisiejszy tenis, który nie przystaje do aktualnych wzorców

Tomasz Lorek, Polsat Sport: Jardo, masz ksywkę Bob. Skąd ona się wzięła?

Jaroslav Machovsky, trener Mai Chwalińskiej: W przeszłości grywałem w szachy. W młodości wygrywałem turnieje szachowe w rozmaitych zakątkach Czechosłowacji. W latach 70. szachowym mistrzem świata był Amerykanin Bobby Fischer, więc tenisowe środowisko nadało mi pseudonim Bob. I ksywka się przyjęła.

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Piękny pseudonim. Twoja podopieczna, Maja Chwalińska też gra jak czarodziejka - i to nie tylko na swojej ulubionej nawierzchni, kortach ziemnych. Maja wygląda trochę jak dzieło Mozarta z opery "Czarodziejski flet", nieprawdaż?

Tego nie wiem. Maja gra bardzo niedzisiejszy tenis, który nijak nie przystaje do aktualnych wzorców. Tenis Mai opiera się na niebanalnej technice, mądrej strategii i na solidnym przygotowaniu fizycznym.

Atletycznym.

Tak. Bez świetnego przygotowania kondycyjnego, nie byłoby szans na takie wyniki w konfrontacji z rywalkami, które mają lepsze warunki fizyczne niż Maja. Maja wykorzystuje element zaskoczenia i posiada finezję. Tym sprawia kłopoty swoim rywalkom. Ma broń na którą przeciwniczki nie są przygotowane. Maja jest niewygodną rywalką dla najlepszych w tourze.

Jardo, pochodzisz z Przerowa. Przerów to ważny węzeł kolejowy w Czechach. Czy teraz na stałe mieszkasz w Bielsku-Białej, gdzie trenuje Maja?

Nie. Cały czas mieszkam w Przerowie. Dojeżdżam do Bielska-Białej do pracy.

Cały czas w trasie?

Tak. Moje dzieci uczęszczają do szkoły. Mój najmłodszy syn właśnie zdał egzamin maturalny. Podróżuję z Mają na turnieje po całym świecie. Domem i bazą jest Przerów. Tam przez chwilkę odpoczywam i znów ruszam w trasę.

Jak długo współpracujesz z Mają? Kiedy się poznaliście?

Nasza współpraca trwa już 6 lat.

Pracujecie już 6 lat?

Tak. To już 6 lat. Zacząłem współpracować tuż po pandemii COVID-19. Wówczas menedżer Mai, Piotr Szczypka, zadzwonił do mnie i zapytał czy nie chciałbym trenować dziewczyny, która jest nadzieją polskiego tenisa. Przyjechałem do Polski zobaczyć, jak Maja gra. Spodobał mi się jej tenis i dogadaliśmy się odnośnie do współpracy.

Kiedy Maja grała w półfinale Rolanda Garrosa z Dianą Sznajder, był to trzeci przypadek w erze Open, gdy w tej fazie Szlema zagrały dwie leworęczne tenisistki. Ponadto na Wimbledonie grały: Lucie Safarova z Petrą Kvitovą i Monika Seles z Martiną Navratilovą.

Tego nie wiedziałem, a to piękny fakt.

Piękna sprawa, nieprawdaż? Na czym polega atut leworęcznych tenisistek?

Jako wzór? Wszystkie leworęczne tenisistki są niewygodne dla praworęcznych. Trochę kłopotów sprawiają swoim serwisem. Większość grających to praworęczne, więc trudno przyzwyczaić się do gry z leworęczną. Maja potrafi wykorzystać swoje atuty i mądrze gra, dlatego odnosi sukcesy.

Maja gra osobliwie, sięga po nieoczywiste rozwiązania. Trochę przypomina szachistkę na korcie ziemnym, czyż nie tak?

Trafnie to określiłeś. Maja jest szachistką na korcie. Ma tak specyficzny styl gry i stawia na coś zupełnie innego niż reszta dziewcząt. Maja przykłada ogromną wagę do strategii i czyni wszystko, aby swoją rywalkę postawić w dość niewygodnym położeniu.

Łukasz Kubot, niegdyś lider światowego rankingu deblistów i bardzo solidny singlista - był 41 w grze pojedynczej - pracował często z czeskimi fachowcami: Ivanem Machytką i Honzą Stocesem. Łukasz zwykł mawiać, że szczęście sprzyja lepiej przygotowanym. Zgadzasz się z opinią Łukasza?

To prawda. Jest dokładnie tak, jak mówił Łukasz. Tenis jest bardzo trudną dyscypliną, bo wymaga idealnej harmonii pomiędzy fizycznością a techniką. Tu wszystko musi się zazębiać. W każdym elemencie musisz być znakomity: pod kątem przygotowania kondycyjnego, wyszkolenia technicznego i właściwie dobranej taktyki. A ponadto tenis wymaga myślenia na korcie. Cóż z tego, że masz ciekawy i mądry pomysł na grę, jeśli nie jesteś przygotowany fizycznie? Sztuką jest zgranie wszystkich niuansów.

Pamiętam mecz Mai w I rundzie Wimbledonu 2022 ze znakomitą deblistką i specjalistką od miksta, Czeszką Katką Siniakovą. Padał deszcz. Pamiętasz ten mecz, Jardo?

Tak, oczywiście. Pierwszy set w wykonaniu Mai to był dla mnie jeden wielki sen. Pierwsza partia to perfekcyjny, bezbłędny tenis Mai. Katka, która jest bardzo utalentowaną tenisistką, zupełnie nie wiedziała, co się dzieje i jak reagować. To było niewiarygodne, co wówczas Maia grała na Wimbledonie.

Jardo, dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

Również bardzo dziękuję za rozmowę oraz ogromne wsparcie. Stokrotne dzięki. Do zobaczenia.

Cała rozmowa Tomasza Lorka z Jaroslavem Machovskym dostępna w poniższym materiale wideo:

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Tomasz Lorek, Polsat Sport