Mariusz Misiura odszedł z Wisły Płock! Zastąpił go były reprezentant Polski

Piłka nożna

Mariusz Misiura żegna się z Wisłą Płock. Ósma drużyna zeszłego sezonu PKO BP Ekstraklasy rozwiązała kontrakt z trenerem za porozumieniem stron. Jego następcą został Adam Majewski.

Mężczyzna w czarnej bluzie sportowej z białymi paskami i logo klubu sportowego, zaciska pięść.
Fot. PAP
Mariusz Misiura opuszcza Wisłę Płock

Były trener Znicza Pruszków pracował w Wiśle dwa lata. W sezonie 2024/25 wywalczył z drużyną z Płocka awans do Ekstraklasy, a w kolejnym sezonie jego zespół przez długi czas liczył się w walce o europejskie puchary.

 

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We wtorek klub poinformował o rozwiązaniu umowy z Misiurą za porozumieniem stron. 

 

- Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock S.A. Umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. Trenerze, dziękujemy za wszystko - przekazano w oficjalnym komunikacie 

Wierząc medialnym doniesieniom, Misiura nie pozostanie długo bez pracy - ma bowiem zostać nowym trenerem Motoru Lublin. 

 

Następcą Misiury w Płocku został Adam Majewski, pochodzący z Płocka były piłkarz tego klubu, a później także m.in. Lecha Poznań czy Legii Warszawa. W Płocku zaczynał pracę szkoleniową jako asystent i trener rezerw, później prowadził Stomil Olsztyn, Stal Mielec i młodzieżową (do lat 21) reprezentację Polski.

IB, Polsat Sport, PAP
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