WTA w Berlinie: Elina Switolina - Anna Kalinska. Relacja live i wynik na żywo
Elina Switolina - Anna Kalinska to mecz w ramach turnieju WTA w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Switolina - Kalinska na Polsatsport.pl.
Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy turniej sezonu na trawie - Wimbledon. Zanim jednak do niego dojdzie, tenisistki szlifują formę w pomniejszych zawodach.
Czołówka ranking WTA zjechała się do Berlina, aby wziąć udział w turnieju rangi 500. To jedna z ostatnich szans na przetarcie przed zawodami wielkoszlemowymi.
Przed rokiem w Berlinie najlepsza okazała się Marketa Vondrousova, która pokonała w finale Xinyu Wang.
Relacja live i wynik na żywo meczu Switolina - Kalinska na Polsatsport.pl.
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