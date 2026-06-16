WTA w Berlinie: Eva Lys - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Eva Lys - Elina Switolina to mecz drugiej rundy turnieju WTA w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Lys - Switolina na Polsatsport.pl.

Dwie tenisistki podczas meczu, jedna z nich przygotowuje się do uderzenia piłki.
fot. PAP

Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy turniej sezonu na trawie - Wimbledon. Zanim jednak do niego dojdzie, tenisistki szlifują formę w pomniejszych zawodach.


Czołówka ranking WTA zjechała się do Berlina, aby wziąć udział w turnieju rangi 500. To jedna z ostatnich szans na przetarcie przed zawodami wielkoszlemowymi.


Przed rokiem w Berlinie najlepsza okazała się Marketa Vondrousova, która pokonała w finale Xinyu Wang.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Lys - Switolina na Polsatsport.pl.

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