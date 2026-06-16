WTA w Berlinie: Jessica Pegula - Katerina Siniakova. Relacja live i wynik na żywo online

Tenis

Jessica Pegula - Katerina Siniakova to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Pegula - Siniakova na Polsatsport.pl.

Tenisistka Jessica Pegula odbija piłkę rakietą podczas meczu.
fot: PAP
Jessica Pegula

Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy turniej sezonu na trawie - Wimbledon. Zanim jednak do niego dojdzie, tenisistki szlifują formę w pomniejszych zawodach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fornal trzyma kciuki za Maję Chwalińską. Oto, co powiedział


Czołówka ranking WTA zjechała się do Berlina, aby wziąć udział w turnieju rangi 500. To jedna z ostatnich szans na przetarcie przed zawodami wielkoszlemowymi.


Przed rokiem w Berlinie najlepsza okazała się Marketa Vondrousova, która pokonała w finale Xinyu Wang.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pegula - Siniakova na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JESSICA PEGULAKATERINA SINIAKOVATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA W BERLINIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Genialny Kamil Majchrzak! Oto najlepsze zagrania w drodze po tytuł
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 