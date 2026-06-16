WTA w Berlinie: Jessica Pegula - Katerina Siniakova. Relacja live i wynik na żywo online
Jessica Pegula - Katerina Siniakova to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Pegula - Siniakova na Polsatsport.pl.
Jessica Pegula
Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy turniej sezonu na trawie - Wimbledon. Zanim jednak do niego dojdzie, tenisistki szlifują formę w pomniejszych zawodach.
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Czołówka ranking WTA zjechała się do Berlina, aby wziąć udział w turnieju rangi 500. To jedna z ostatnich szans na przetarcie przed zawodami wielkoszlemowymi.
Przed rokiem w Berlinie najlepsza okazała się Marketa Vondrousova, która pokonała w finale Xinyu Wang.
Relacja live i wynik na żywo meczu Pegula - Siniakova na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl
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