Wywalczyła awans i... powiedziała "pas". Znana siatkarka zakończyła karierę

Robert IwanekSiatkówka

Zsanett Szerencses-Miklai, 44-krotna reprezentantka Węgier, ogłosiła zakończenie siatkarskiej kariery. Zawodniczka zapowiedziała jednak, że pozostanie przy sporcie, ale już w innej roli.

Dwie siatkarki podczas akcji meczowej, jedna w białej koszulce z numerem 2, druga w czerwonej z numerem 11, z piłką między nimi.
Fot. PAP
Zsanett Szerencses-Miklai (na zdj. z lewej) ogłosiła zakończenie siatkarskiej kariery

W ubiegłym sezonie Szerencses-Miklai była podporą VEHIR-VESC Veszprem, z którą wywalczyła awans do węgierskiej Extraligi kobiet. 34-latka zapowiedziała jednak w rozmowie z rodzimymi mediami, że w kolejnej kampanii nie zobaczymy jej już na boisku.

 

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- Dziwnie jest powiedzieć, że to koniec, ale w pewnym sensie jest to również miłe, bo pozostanę przy siatkówce, tyle że już w innej roli. Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią mojej przygody, za ich pracę i wsparcie - powiedziała Zsanett Szerencses-Miklai w rozmowie z dziennikiem "Nemzeti Sport".

 

34-letnia zawodniczka rozpoczynała karierę w Euroaszfalt-NRK Nyiregyhaz jako środkowa, a kończyła w VEHIR-VESC jako atakująca. W siatkarskim CV ma również występy między innymi w Vasasie Obuda Budapeszt, Ujpescie, MTK Budapesz, MAV Elore, Kaposvari NRC i BVSC-Zuglo, a także dwóch zagranicznych klubach: New Taipei City CMFC z Tajwanu i włoskiej Orsa Cuti Volley.

 

Zsanett Szerencses-Miklai wywalczyła trzy mistrzostwa i sześć wicemistrzostw Węgier oraz pięć krajowych pucharów. W latach 2011-2019 była regularnie powoływana do reprezentacji Węgier, w której rozegrała 44 spotkania.

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