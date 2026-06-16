Zmiana trenera w trakcie MŚ 2026! Niedoszły selekcjoner polskiej kadry wchodzi do gry

Tunezyjska telewizja przekazała, że Lamouchi opuścił siedzibę reprezentacji w Meksyku po tym, jak osiągnięto porozumienie w sprawie rozwiązania jego kontraktu. Renard ma wkrótce przybyć na zgrupowanie, aby rozpocząć przygotowania do kolejnych meczów.

„Prezes Tunezyjskiego Związku Piłki Nożnej Moez Nasri ogłosił, że osiągnięto oficjalne porozumienie z francuskim trenerem Herve Renardem, który będzie prowadził reprezentację do końca mistrzostw świata 2026” – poinformował tunezyjski nadawca publiczny.

„Renard przybędzie we wtorek do Monterrey, gdzie poprowadzi pierwszy trening z reprezentacją stacjonującą w Meksyku podczas turnieju” – dodał.

Jeśli chodzi o Lamouchiego, który był selekcjonerem od stycznia, „zgodzono się na rozwiązanie jego kontraktu za porozumieniem stron”.

Tunezja na mundialu w grupie F zmierzy się jeszcze z Japonią (21 czerwca) i Holandią (26 czerwca).

57-letni Renard, francuski trener mający polskie korzenie, to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii afrykańskiego futbolu. Prowadził m.in. Zambię, Angolę, Wybrzeże Kości Słoniowej, Maroko, a w latach 2019-23 i od 2024 do kwietnia tego roku Arabię Saudyjską.

Dwukrotnie triumfował w Pucharze Narodów Afryki - w 2012 roku z Zambią i trzy lata później z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

W przeszłości w mediach był łączony z potencjalną pracą w reprezentacji Polski.

Lamouchi nie jest pierwszym trenerem w historii, który rozstał się z federacją w trakcie mistrzostw świata. Henryk Kasperczak, również z Tunezją, został zwolniony w 1998 roku po dwóch porażkach w fazie grupowej.

BS, PAP