Znamy terminarz sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi

W sezonie 2026/2027 do rywalizacji o Mistrzostwo Polski przystąpi 12 zespołów, które tradycyjnie rozpoczną zmagania od fazy zasadniczej, obejmującej 22. serie, rozgrywane w systemie każdy z każdym - mecz i rewanż. Po zakończeniu fazy zasadniczej osiem najlepszych drużyn awansuje do fazy play-off, natomiast zespoły z miejsc 9-12 zagrają w grupie spadkowej.



Kiedy derby?



Kibice ORLEN Superligi mogą szykować się na wiele emocji związanych z meczami derbowymi. W sezonie 2026/2027 do takich dojdzie po raz kolejny m.in. na Mazowszu pomiędzy ORLEN Wisłą Płock a Zepter KPR Legionowo (19-20 września oraz 19-20 grudnia). Nie zabraknie też Derbów Dolnego Śląska z udziałem WKS Śląska Wrocław i KGHM Chrobrego Głogów (12-13 września oraz 12-13 grudnia), Derbów Pomorza, w których zmierzą się PGE Wybrzeże Gdańsk i Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn (21-22 listopada oraz 27 marca), a także Derbów Wielkopolski pomiędzy Netland MKS Kalisz i REBUD KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski (19-20 września oraz 19-20 grudnia). Regionalne rywalizacje od lat należą do jednych z najbardziej wyczekiwanych spotkań sezonu, gwarantując pełne trybuny, wyjątkową atmosferę i dodatkową sportową motywację dla zawodników obu stron.



Medaliści na deser



Emocji nie zabraknie także w rywalizacji dwóch brązowych medalistów poprzednich sezonów - PGE Wybrzeża Gdańsk z Rebud KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Pierwsze spotkanie tych drużyn odbędzie się w 11. serii (28-29 listopada 2026 roku) w Ostrowie Wielkopolskim, a rewanż zaplanowano na 22. serię (3-4 kwietnia 2027 roku) w Gdańsku.



Cała handballowa Polska czeka jednak przede wszystkim na starcia ostatnich Mistrzów Polski, czyli rywalizację Industrii Kielce z ORLEN Wisłą Płock. Pierwszy mecz odbędzie się w 11. serii (28-29 listopada 2026 roku) w Kielcach, natomiast rewanż zaplanowano na ostatnią, 22. serię fazy zasadniczej (3-4 kwietnia 2027 roku) w Płocku. Spotkania pomiędzy najbardziej utytułowanymi klubami ostatnich lat niezmiennie należą do największych wydarzeń sezonu i często mają kluczowe znaczenie dla układu tabeli przed fazą play-off.



W grze o medale liczą się zwycięstwa



Faza play-off rozpocznie się w weekend 10-11 kwietnia 2027 roku. Wszystkie rundy fazy play-off - ćwierćfinały, półfinały, mecze o 3. miejsce oraz finał - rozgrywane będą do dwóch zwycięstw. Drużyny, które odpadną w ćwierćfinałach będą rywalizować o miejsca 5-8 w systemie dwumeczów – najpierw w parach półfinałowych, a następnie w spotkaniach decydujących o 5. i 7. miejscu. Zespoły, które zakończą sezon zasadniczy na miejscach 9–12, utworzą grupę spadkową, w której każdy zagra z każdym w systemie mecz i rewanż. Łącznie rozegranych zostanie sześć serii spotkań. Rywalizacja tej części rozgrywek zakończy się 29 maja 2027 roku.



O medale ORLEN Superligi zespoły powalczą pod koniec maja i na początku czerwca. Mecze o 3. miejsce zaplanowano na 22 maja, 26 maja oraz – w razie potrzeby – 29 maja. Finałowa rywalizacja o mistrzostwo Polski odbędzie się 23 maja, 30 maja oraz – jeśli będzie to konieczne – 5-6 czerwca 2027 roku. Wówczas poznamy ostateczną klasyfikację i medalistów ORLEN Superligi w sezonie 2026/2027.



Najważniejsze terminy sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi:



– 29 sierpnia 2026 – Superpuchar Polski w Atlas Arenie w Łodzi

– 5-6 września 2026 – rozpoczęcie rozgrywek ORLEN Superligi

– 28-29 listopada 2026 – ostatnia seria I rundy fazy zasadniczej

– 5-6 grudnia 2025 – początek II rundy fazy zasadniczej

– 3-4 kwietnia 2027 – ostatnia seria fazy zasadniczej

– 10-11 kwietnia 2027 – rozpoczęcie fazy play-off i grupy spadkowej

– 29 maja 2027 – ostatnie mecze grupy spadkowej

– 22 maja, 26 maja, ew. 29 maja 2027 – mecze o 3. miejsce

– 23 maja, 30 maja, ew. 5–6 czerwca 2027 – finały o mistrzostwo Polski (możliwość zmian w przypadku gry polskiego zespołu w Final4 Ligi Europejskiej)

Szczegółowe terminy poszczególnych meczów będziemy poznawać z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.



Terminarz fazy zasadniczej sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi:



1. seria (5-6 września 2026)

WKS Śląsk Wrocław – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

KGHM Chrobry Głogów – Handball Stal Mielec

PGE Wybrzeże Gdańsk – Zepter KPR Legionowo

Corotop Gwardia Opole – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

ORLEN Wisła Płock – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Netland MKS Kalisz – Industria Kielce



2. seria (12-13 września 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Industria Kielce

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Netland MKS Kalisz

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – ORLEN Wisła Płock

Zepter KPR Legionowo – Corotop Gwardia Opole

Handball Stal Mielec – PGE Wybrzeże Gdańsk

WKS Śląsk Wrocław – KGHM Chrobry Głogów



3. seria (19-20 września 2026)

KGHM Chrobry Głogów – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

PGE Wybrzeże Gdańsk – WKS Śląsk Wrocław

Corotop Gwardia Opole – Handball Stal Mielec

ORLEN Wisła Płock – Zepter KPR Legionowo

Netland MKS Kalisz – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Industria Kielce – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn



4. seria (26-27 września 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Industria Kielce

Zepter KPR Legionowo – Netland MKS Kalisz

Handball Stal Mielec – ORLEN Wisła Płock

WKS Śląsk Wrocław – Corotop Gwardia Opole

KGHM Chrobry Głogów – PGE Wybrzeże Gdańsk



5. seria (3-4 października 2026)

PGE Wybrzeże Gdańsk – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Corotop Gwardia Opole – KGHM Chrobry Głogów

ORLEN Wisła Płock – WKS Śląsk Wrocław

Netland MKS Kalisz – Handball Stal Mielec

Industria Kielce – Zepter KPR Legionowo

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.



6. seria (10-11 października 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Zepter KPR Legionowo – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Handball Stal Mielec – Industria Kielce

WKS Śląsk Wrocław – Netland MKS Kalisz

KGHM Chrobry Głogów – ORLEN Wisła Płock

PGE Wybrzeże Gdańsk – Corotop Gwardia Opole



7. seria (17-18 października 2026)

Corotop Gwardia Opole – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

ORLEN Wisła Płock – PGE Wybrzeże Gdańsk

Netland MKS Kalisz – KGHM Chrobry Głogów

Industria Kielce – WKS Śląsk Wrocław

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Handball Stal Mielec

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Zepter KPR Legionowo



8. seria (24-25 października 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Zepter KPR Legionowo

Handball Stal Mielec – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

WKS Śląsk Wrocław – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

KGHM Chrobry Głogów – Industria Kielce

PGE Wybrzeże Gdańsk – Netland MKS Kalisz

Corotop Gwardia Opole – ORLEN Wisła Płock



9. seria (14-15 listopada 2026)

ORLEN Wisła Płock – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Netland MKS Kalisz – Corotop Gwardia Opole

Industria Kielce – PGE Wybrzeże Gdańsk

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – KGHM Chrobry Głogów

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – WKS Śląsk Wrocław

Zepter KPR Legionowo – Handball Stal Mielec



10. seria (21-22 listopada 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Handball Stal Mielec

WKS Śląsk Wrocław – Zepter KPR Legionowo

KGHM Chrobry Głogów – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

PGE Wybrzeże Gdańsk – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Corotop Gwardia Opole – Industria Kielce

ORLEN Wisła Płock – Netland MKS Kalisz



11. seria (28-29 listopada 2026)

Netland MKS Kalisz – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Industria Kielce – ORLEN Wisła Płock

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Corotop Gwardia Opole

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – PGE Wybrzeże Gdańsk

Zepter KPR Legionowo – KGHM Chrobry Głogów

Handball Stal Mielec – WKS Śląsk Wrocław



12. seria (5-6 grudnia 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – WKS Śląsk Wrocław

Handball Stal Mielec – KGHM Chrobry Głogów

Zepter KPR Legionowo – PGE Wybrzeże Gdańsk

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Corotop Gwardia Opole

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – ORLEN Wisła Płock

Industria Kielce – Netland MKS Kalisz



13. seria (12-13 grudnia 2026)

Industria Kielce – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Netland MKS Kalisz – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

ORLEN Wisła Płock – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Corotop Gwardia Opole – Zepter KPR Legionowo

PGE Wybrzeże Gdańsk – Handball Stal Mielec

KGHM Chrobry Głogów – WKS Śląsk Wrocław



14. seria (19-20 grudnia 2026)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – KGHM Chrobry Głogów

WKS Śląsk Wrocław – PGE Wybrzeże Gdańsk

Handball Stal Mielec – Corotop Gwardia Opole

Zepter KPR Legionowo – ORLEN Wisła Płock

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Netland MKS Kalisz

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Industria Kielce



15. seria (6-7 lutego 2027)

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Industria Kielce – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Netland MKS Kalisz – Zepter KPR Legionowo

ORLEN Wisła Płock – Handball Stal Mielec

Corotop Gwardia Opole – WKS Śląsk Wrocław

PGE Wybrzeże Gdańsk – KGHM Chrobry Głogów



16. seria (13-14 lutego 2027)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – PGE Wybrzeże Gdańsk

KGHM Chrobry Głogów – Corotop Gwardia Opole

WKS Śląsk Wrocław – ORLEN Wisła Płock

Handball Stal Mielec – Netland MKS Kalisz

Zepter KPR Legionowo – Industria Kielce

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn



17. seria (20-21 lutego 2027)

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Zepter KPR Legionowo

Industria Kielce – Handball Stal Mielec

Netland MKS Kalisz – WKS Śląsk Wrocław

ORLEN Wisła Płock – KGHM Chrobry Głogów

Corotop Gwardia Opole – PGE Wybrzeże Gdańsk



18. seria (27-28 lutego 2027)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Corotop Gwardia Opole

PGE Wybrzeże Gdańsk – ORLEN Wisła Płock

KGHM Chrobry Głogów – Netland MKS Kalisz

WKS Śląsk Wrocław – Industria Kielce

Handball Stal Mielec – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Zepter KPR Legionowo – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.



19. seria (6-7 marca 2027)

Zepter KPR Legionowo – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Handball Stal Mielec

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – WKS Śląsk Wrocław

Industria Kielce – KGHM Chrobry Głogów

Netland MKS Kalisz – PGE Wybrzeże Gdańsk

ORLEN Wisła Płock – Corotop Gwardia Opole



20. seria (20-21 marca 2027)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – ORLEN Wisła Płock

Corotop Gwardia Opole – Netland MKS Kalisz

PGE Wybrzeże Gdańsk – Industria Kielce

KGHM Chrobry Głogów – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

WKS Śląsk Wrocław – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

Handball Stal Mielec – Zepter KPR Legionowo



21. seria (27 marca 2027)

Handball Stal Mielec – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

Zepter KPR Legionowo – WKS Śląsk Wrocław

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – KGHM Chrobry Głogów

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – PGE Wybrzeże Gdańsk

Industria Kielce – Corotop Gwardia Opole

Netland MKS Kalisz – ORLEN Wisła Płock



22. seria (3-4 kwietnia 2027)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Netland MKS Kalisz

ORLEN Wisła Płock – Industria Kielce

Corotop Gwardia Opole – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

PGE Wybrzeże Gdańsk – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.

KGHM Chrobry Głogów – Zepter KPR Legionowo

WKS Śląsk Wrocław – Handball Stal Mielec