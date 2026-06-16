Znamy terminarz sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi

Piłka ręczna

Superliga sp. z o.o. ogłosiła terminarz meczów ORLEN Superligi na sezon 2026/2027. W rozgrywkach ORLEN Superligi weźmie udział 12 drużyn. Sezon rozpocznie się 29 sierpnia meczem o Superpuchar Polski, który odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Pierwsza seria ligowych spotkań zaplanowana została na weekend 5-6 września. 

Grafika z napisem 'TERMINARZ 2026/2027' oraz logotypami ORLEN Superligi i '10 LAT'.
fot. Orlen Superliga
ORLEN Superliga ogłasza terminarz sezonu 2026/2027

W sezonie 2026/2027 do rywalizacji o Mistrzostwo Polski przystąpi 12 zespołów, które tradycyjnie rozpoczną zmagania od fazy zasadniczej, obejmującej 22. serie, rozgrywane w systemie każdy z każdym - mecz i rewanż. Po zakończeniu fazy zasadniczej osiem najlepszych drużyn awansuje do fazy play-off, natomiast zespoły z miejsc 9-12 zagrają w grupie spadkowej. 
 
Kiedy derby? 


Kibice ORLEN Superligi mogą szykować się na wiele emocji związanych z meczami derbowymi. W sezonie 2026/2027 do takich dojdzie po raz kolejny m.in. na Mazowszu pomiędzy ORLEN Wisłą Płock a Zepter KPR Legionowo (19-20 września oraz 19-20 grudnia). Nie zabraknie też Derbów Dolnego Śląska z udziałem WKS Śląska Wrocław i KGHM Chrobrego Głogów (12-13 września oraz 12-13 grudnia), Derbów Pomorza, w których zmierzą się PGE Wybrzeże Gdańsk i Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn (21-22 listopada oraz 27 marca), a także Derbów Wielkopolski pomiędzy Netland MKS Kalisz i REBUD KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski (19-20 września oraz 19-20 grudnia). Regionalne rywalizacje od lat należą do jednych z najbardziej wyczekiwanych spotkań sezonu, gwarantując pełne trybuny, wyjątkową atmosferę i dodatkową sportową motywację dla zawodników obu stron. 
 
Medaliści na deser 


Emocji nie zabraknie także w rywalizacji dwóch brązowych medalistów poprzednich sezonów - PGE Wybrzeża Gdańsk z Rebud KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Pierwsze spotkanie tych drużyn odbędzie się w 11. serii (28-29 listopada 2026 roku) w Ostrowie Wielkopolskim, a rewanż zaplanowano na 22. serię (3-4 kwietnia 2027 roku) w Gdańsku. 

 
Cała handballowa Polska czeka jednak przede wszystkim na starcia ostatnich Mistrzów Polski, czyli rywalizację Industrii Kielce z ORLEN Wisłą Płock. Pierwszy mecz odbędzie się w 11. serii (28-29 listopada 2026 roku) w Kielcach, natomiast rewanż zaplanowano na ostatnią, 22. serię fazy zasadniczej (3-4 kwietnia 2027 roku) w Płocku. Spotkania pomiędzy najbardziej utytułowanymi klubami ostatnich lat niezmiennie należą do największych wydarzeń sezonu i często mają kluczowe znaczenie dla układu tabeli przed fazą play-off. 
 
W grze o medale liczą się zwycięstwa 


Faza play-off rozpocznie się w weekend 10-11 kwietnia 2027 roku. Wszystkie rundy fazy play-off - ćwierćfinały, półfinały, mecze o 3. miejsce oraz finał - rozgrywane będą do dwóch zwycięstw. Drużyny, które odpadną w ćwierćfinałach będą rywalizować o miejsca 5-8 w systemie dwumeczów – najpierw w parach półfinałowych, a następnie w spotkaniach decydujących o 5. i 7. miejscu. Zespoły, które zakończą sezon zasadniczy na miejscach 9–12, utworzą grupę spadkową, w której każdy zagra z każdym w systemie mecz i rewanż. Łącznie rozegranych zostanie sześć serii spotkań. Rywalizacja tej części rozgrywek zakończy się 29 maja 2027 roku. 


O medale ORLEN Superligi zespoły powalczą pod koniec maja i na początku czerwca. Mecze o 3. miejsce zaplanowano na 22 maja, 26 maja oraz – w razie potrzeby – 29 maja. Finałowa rywalizacja o mistrzostwo Polski odbędzie się 23 maja, 30 maja oraz – jeśli będzie to konieczne – 5-6 czerwca 2027 roku. Wówczas poznamy ostateczną klasyfikację i medalistów ORLEN Superligi w sezonie 2026/2027. 
 
Najważniejsze terminy sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi: 


– 29 sierpnia 2026 – Superpuchar Polski w Atlas Arenie w Łodzi 
– 5-6 września 2026 – rozpoczęcie rozgrywek ORLEN Superligi 
– 28-29 listopada 2026 – ostatnia seria I rundy fazy zasadniczej 
– 5-6 grudnia 2025 – początek II rundy fazy zasadniczej 
– 3-4 kwietnia 2027 – ostatnia seria fazy zasadniczej 
– 10-11 kwietnia 2027 – rozpoczęcie fazy play-off i grupy spadkowej 
– 29 maja 2027 – ostatnie mecze grupy spadkowej 
– 22 maja, 26 maja, ew. 29 maja 2027 – mecze o 3. miejsce 
– 23 maja, 30 maja, ew. 5–6 czerwca 2027 – finały o mistrzostwo Polski (możliwość zmian w przypadku gry polskiego zespołu w Final4 Ligi Europejskiej) 

 

Ramowy terminarz ORLEN Superligi sezonu 2026/2027

Szczegółowe terminy poszczególnych meczów będziemy poznawać z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. 
 
Terminarz fazy zasadniczej sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi: 


1. seria (5-6 września 2026) 
WKS Śląsk Wrocław – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
KGHM Chrobry Głogów – Handball Stal Mielec 
PGE Wybrzeże Gdańsk – Zepter KPR Legionowo 
Corotop Gwardia Opole – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
ORLEN Wisła Płock – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
Netland MKS Kalisz – Industria Kielce 
 
2. seria (12-13 września 2026) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Industria Kielce 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Netland MKS Kalisz 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – ORLEN Wisła Płock 
Zepter KPR Legionowo – Corotop Gwardia Opole 
Handball Stal Mielec – PGE Wybrzeże Gdańsk 
WKS Śląsk Wrocław – KGHM Chrobry Głogów 
 
3. seria (19-20 września 2026) 
KGHM Chrobry Głogów – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
PGE Wybrzeże Gdańsk – WKS Śląsk Wrocław 
Corotop Gwardia Opole – Handball Stal Mielec 
ORLEN Wisła Płock – Zepter KPR Legionowo 
Netland MKS Kalisz – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
Industria Kielce – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
 
4. seria (26-27 września 2026) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Industria Kielce 
Zepter KPR Legionowo – Netland MKS Kalisz 
Handball Stal Mielec – ORLEN Wisła Płock 
WKS Śląsk Wrocław – Corotop Gwardia Opole 
KGHM Chrobry Głogów – PGE Wybrzeże Gdańsk 
 
5. seria (3-4 października 2026) 
PGE Wybrzeże Gdańsk – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
Corotop Gwardia Opole – KGHM Chrobry Głogów 
ORLEN Wisła Płock – WKS Śląsk Wrocław 
Netland MKS Kalisz – Handball Stal Mielec 
Industria Kielce – Zepter KPR Legionowo 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
 
6. seria (10-11 października 2026) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
Zepter KPR Legionowo – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
Handball Stal Mielec – Industria Kielce 
WKS Śląsk Wrocław – Netland MKS Kalisz 
KGHM Chrobry Głogów – ORLEN Wisła Płock 
PGE Wybrzeże Gdańsk – Corotop Gwardia Opole 
 
7. seria (17-18 października 2026) 
Corotop Gwardia Opole – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
ORLEN Wisła Płock – PGE Wybrzeże Gdańsk 
Netland MKS Kalisz – KGHM Chrobry Głogów 
Industria Kielce – WKS Śląsk Wrocław 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Handball Stal Mielec 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Zepter KPR Legionowo 
 
8. seria (24-25 października 2026) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Zepter KPR Legionowo 
Handball Stal Mielec – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
WKS Śląsk Wrocław – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
KGHM Chrobry Głogów – Industria Kielce 
PGE Wybrzeże Gdańsk – Netland MKS Kalisz 
Corotop Gwardia Opole – ORLEN Wisła Płock 
 
9. seria (14-15 listopada 2026) 
ORLEN Wisła Płock – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
Netland MKS Kalisz – Corotop Gwardia Opole 
Industria Kielce – PGE Wybrzeże Gdańsk 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – KGHM Chrobry Głogów 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – WKS Śląsk Wrocław 
Zepter KPR Legionowo – Handball Stal Mielec 
 
10. seria (21-22 listopada 2026) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Handball Stal Mielec 
WKS Śląsk Wrocław – Zepter KPR Legionowo 
KGHM Chrobry Głogów – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
PGE Wybrzeże Gdańsk – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
Corotop Gwardia Opole – Industria Kielce 
ORLEN Wisła Płock – Netland MKS Kalisz 
 
11. seria (28-29 listopada 2026) 
Netland MKS Kalisz – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
Industria Kielce – ORLEN Wisła Płock 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Corotop Gwardia Opole 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – PGE Wybrzeże Gdańsk 
Zepter KPR Legionowo – KGHM Chrobry Głogów 
Handball Stal Mielec – WKS Śląsk Wrocław 
 
12. seria (5-6 grudnia 2026) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – WKS Śląsk Wrocław 
Handball Stal Mielec – KGHM Chrobry Głogów 
Zepter KPR Legionowo – PGE Wybrzeże Gdańsk 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Corotop Gwardia Opole 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – ORLEN Wisła Płock 
Industria Kielce – Netland MKS Kalisz 
 
13. seria (12-13 grudnia 2026) 
Industria Kielce – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
Netland MKS Kalisz – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
ORLEN Wisła Płock – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
Corotop Gwardia Opole – Zepter KPR Legionowo 
PGE Wybrzeże Gdańsk – Handball Stal Mielec 
KGHM Chrobry Głogów – WKS Śląsk Wrocław 
 
14. seria (19-20 grudnia 2026) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – KGHM Chrobry Głogów 
WKS Śląsk Wrocław – PGE Wybrzeże Gdańsk 
Handball Stal Mielec – Corotop Gwardia Opole 
Zepter KPR Legionowo – ORLEN Wisła Płock 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Netland MKS Kalisz 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Industria Kielce 
 
15. seria (6-7 lutego 2027) 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
Industria Kielce – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
Netland MKS Kalisz – Zepter KPR Legionowo 
ORLEN Wisła Płock – Handball Stal Mielec 
Corotop Gwardia Opole – WKS Śląsk Wrocław 
PGE Wybrzeże Gdańsk – KGHM Chrobry Głogów 
 
16. seria (13-14 lutego 2027) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – PGE Wybrzeże Gdańsk 
KGHM Chrobry Głogów – Corotop Gwardia Opole 
WKS Śląsk Wrocław – ORLEN Wisła Płock 
Handball Stal Mielec – Netland MKS Kalisz 
Zepter KPR Legionowo – Industria Kielce 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
 
17. seria (20-21 lutego 2027) 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Zepter KPR Legionowo 
Industria Kielce – Handball Stal Mielec 
Netland MKS Kalisz – WKS Śląsk Wrocław 
ORLEN Wisła Płock – KGHM Chrobry Głogów 
Corotop Gwardia Opole – PGE Wybrzeże Gdańsk 
 
18. seria (27-28 lutego 2027) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Corotop Gwardia Opole 
PGE Wybrzeże Gdańsk – ORLEN Wisła Płock 
KGHM Chrobry Głogów – Netland MKS Kalisz 
WKS Śląsk Wrocław – Industria Kielce 
Handball Stal Mielec – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
Zepter KPR Legionowo – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
 
19. seria (6-7 marca 2027) 
Zepter KPR Legionowo – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Handball Stal Mielec 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – WKS Śląsk Wrocław 
Industria Kielce – KGHM Chrobry Głogów 
Netland MKS Kalisz – PGE Wybrzeże Gdańsk 
ORLEN Wisła Płock – Corotop Gwardia Opole 
 
20. seria (20-21 marca 2027) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – ORLEN Wisła Płock 
Corotop Gwardia Opole – Netland MKS Kalisz 
PGE Wybrzeże Gdańsk – Industria Kielce 
KGHM Chrobry Głogów – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
WKS Śląsk Wrocław – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
Handball Stal Mielec – Zepter KPR Legionowo 
 
21. seria (27 marca 2027) 
Handball Stal Mielec – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
Zepter KPR Legionowo – WKS Śląsk Wrocław 
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – KGHM Chrobry Głogów 
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – PGE Wybrzeże Gdańsk 
Industria Kielce – Corotop Gwardia Opole 
Netland MKS Kalisz – ORLEN Wisła Płock 
 
22. seria (3-4 kwietnia 2027) 
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Netland MKS Kalisz 
ORLEN Wisła Płock – Industria Kielce 
Corotop Gwardia Opole – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 
PGE Wybrzeże Gdańsk – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 
KGHM Chrobry Głogów – Zepter KPR Legionowo 
WKS Śląsk Wrocław – Handball Stal Mielec 

ORLEN Superliga: znamy strukturę sezonu 2026/2027 i kluczowe daty
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