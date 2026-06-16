Znamy terminarz sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi
Superliga sp. z o.o. ogłosiła terminarz meczów ORLEN Superligi na sezon 2026/2027. W rozgrywkach ORLEN Superligi weźmie udział 12 drużyn. Sezon rozpocznie się 29 sierpnia meczem o Superpuchar Polski, który odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Pierwsza seria ligowych spotkań zaplanowana została na weekend 5-6 września.
W sezonie 2026/2027 do rywalizacji o Mistrzostwo Polski przystąpi 12 zespołów, które tradycyjnie rozpoczną zmagania od fazy zasadniczej, obejmującej 22. serie, rozgrywane w systemie każdy z każdym - mecz i rewanż. Po zakończeniu fazy zasadniczej osiem najlepszych drużyn awansuje do fazy play-off, natomiast zespoły z miejsc 9-12 zagrają w grupie spadkowej.
Kiedy derby?
Kibice ORLEN Superligi mogą szykować się na wiele emocji związanych z meczami derbowymi. W sezonie 2026/2027 do takich dojdzie po raz kolejny m.in. na Mazowszu pomiędzy ORLEN Wisłą Płock a Zepter KPR Legionowo (19-20 września oraz 19-20 grudnia). Nie zabraknie też Derbów Dolnego Śląska z udziałem WKS Śląska Wrocław i KGHM Chrobrego Głogów (12-13 września oraz 12-13 grudnia), Derbów Pomorza, w których zmierzą się PGE Wybrzeże Gdańsk i Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn (21-22 listopada oraz 27 marca), a także Derbów Wielkopolski pomiędzy Netland MKS Kalisz i REBUD KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski (19-20 września oraz 19-20 grudnia). Regionalne rywalizacje od lat należą do jednych z najbardziej wyczekiwanych spotkań sezonu, gwarantując pełne trybuny, wyjątkową atmosferę i dodatkową sportową motywację dla zawodników obu stron.
Medaliści na deser
Emocji nie zabraknie także w rywalizacji dwóch brązowych medalistów poprzednich sezonów - PGE Wybrzeża Gdańsk z Rebud KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Pierwsze spotkanie tych drużyn odbędzie się w 11. serii (28-29 listopada 2026 roku) w Ostrowie Wielkopolskim, a rewanż zaplanowano na 22. serię (3-4 kwietnia 2027 roku) w Gdańsku.
Cała handballowa Polska czeka jednak przede wszystkim na starcia ostatnich Mistrzów Polski, czyli rywalizację Industrii Kielce z ORLEN Wisłą Płock. Pierwszy mecz odbędzie się w 11. serii (28-29 listopada 2026 roku) w Kielcach, natomiast rewanż zaplanowano na ostatnią, 22. serię fazy zasadniczej (3-4 kwietnia 2027 roku) w Płocku. Spotkania pomiędzy najbardziej utytułowanymi klubami ostatnich lat niezmiennie należą do największych wydarzeń sezonu i często mają kluczowe znaczenie dla układu tabeli przed fazą play-off.
W grze o medale liczą się zwycięstwa
Faza play-off rozpocznie się w weekend 10-11 kwietnia 2027 roku. Wszystkie rundy fazy play-off - ćwierćfinały, półfinały, mecze o 3. miejsce oraz finał - rozgrywane będą do dwóch zwycięstw. Drużyny, które odpadną w ćwierćfinałach będą rywalizować o miejsca 5-8 w systemie dwumeczów – najpierw w parach półfinałowych, a następnie w spotkaniach decydujących o 5. i 7. miejscu. Zespoły, które zakończą sezon zasadniczy na miejscach 9–12, utworzą grupę spadkową, w której każdy zagra z każdym w systemie mecz i rewanż. Łącznie rozegranych zostanie sześć serii spotkań. Rywalizacja tej części rozgrywek zakończy się 29 maja 2027 roku.
O medale ORLEN Superligi zespoły powalczą pod koniec maja i na początku czerwca. Mecze o 3. miejsce zaplanowano na 22 maja, 26 maja oraz – w razie potrzeby – 29 maja. Finałowa rywalizacja o mistrzostwo Polski odbędzie się 23 maja, 30 maja oraz – jeśli będzie to konieczne – 5-6 czerwca 2027 roku. Wówczas poznamy ostateczną klasyfikację i medalistów ORLEN Superligi w sezonie 2026/2027.
Najważniejsze terminy sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi:
– 29 sierpnia 2026 – Superpuchar Polski w Atlas Arenie w Łodzi
– 5-6 września 2026 – rozpoczęcie rozgrywek ORLEN Superligi
– 28-29 listopada 2026 – ostatnia seria I rundy fazy zasadniczej
– 5-6 grudnia 2025 – początek II rundy fazy zasadniczej
– 3-4 kwietnia 2027 – ostatnia seria fazy zasadniczej
– 10-11 kwietnia 2027 – rozpoczęcie fazy play-off i grupy spadkowej
– 29 maja 2027 – ostatnie mecze grupy spadkowej
– 22 maja, 26 maja, ew. 29 maja 2027 – mecze o 3. miejsce
– 23 maja, 30 maja, ew. 5–6 czerwca 2027 – finały o mistrzostwo Polski (możliwość zmian w przypadku gry polskiego zespołu w Final4 Ligi Europejskiej)
Szczegółowe terminy poszczególnych meczów będziemy poznawać z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
Terminarz fazy zasadniczej sezonu 2026/2027 ORLEN Superligi:
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1. seria (5-6 września 2026)
WKS Śląsk Wrocław – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
KGHM Chrobry Głogów – Handball Stal Mielec
PGE Wybrzeże Gdańsk – Zepter KPR Legionowo
Corotop Gwardia Opole – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
ORLEN Wisła Płock – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
Netland MKS Kalisz – Industria Kielce
2. seria (12-13 września 2026)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Industria Kielce
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Netland MKS Kalisz
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – ORLEN Wisła Płock
Zepter KPR Legionowo – Corotop Gwardia Opole
Handball Stal Mielec – PGE Wybrzeże Gdańsk
WKS Śląsk Wrocław – KGHM Chrobry Głogów
3. seria (19-20 września 2026)
KGHM Chrobry Głogów – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
PGE Wybrzeże Gdańsk – WKS Śląsk Wrocław
Corotop Gwardia Opole – Handball Stal Mielec
ORLEN Wisła Płock – Zepter KPR Legionowo
Netland MKS Kalisz – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
Industria Kielce – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
4. seria (26-27 września 2026)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Industria Kielce
Zepter KPR Legionowo – Netland MKS Kalisz
Handball Stal Mielec – ORLEN Wisła Płock
WKS Śląsk Wrocław – Corotop Gwardia Opole
KGHM Chrobry Głogów – PGE Wybrzeże Gdańsk
5. seria (3-4 października 2026)
PGE Wybrzeże Gdańsk – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
Corotop Gwardia Opole – KGHM Chrobry Głogów
ORLEN Wisła Płock – WKS Śląsk Wrocław
Netland MKS Kalisz – Handball Stal Mielec
Industria Kielce – Zepter KPR Legionowo
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
6. seria (10-11 października 2026)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
Zepter KPR Legionowo – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
Handball Stal Mielec – Industria Kielce
WKS Śląsk Wrocław – Netland MKS Kalisz
KGHM Chrobry Głogów – ORLEN Wisła Płock
PGE Wybrzeże Gdańsk – Corotop Gwardia Opole
7. seria (17-18 października 2026)
Corotop Gwardia Opole – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
ORLEN Wisła Płock – PGE Wybrzeże Gdańsk
Netland MKS Kalisz – KGHM Chrobry Głogów
Industria Kielce – WKS Śląsk Wrocław
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Handball Stal Mielec
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Zepter KPR Legionowo
8. seria (24-25 października 2026)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Zepter KPR Legionowo
Handball Stal Mielec – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
WKS Śląsk Wrocław – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
KGHM Chrobry Głogów – Industria Kielce
PGE Wybrzeże Gdańsk – Netland MKS Kalisz
Corotop Gwardia Opole – ORLEN Wisła Płock
9. seria (14-15 listopada 2026)
ORLEN Wisła Płock – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
Netland MKS Kalisz – Corotop Gwardia Opole
Industria Kielce – PGE Wybrzeże Gdańsk
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – KGHM Chrobry Głogów
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – WKS Śląsk Wrocław
Zepter KPR Legionowo – Handball Stal Mielec
10. seria (21-22 listopada 2026)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Handball Stal Mielec
WKS Śląsk Wrocław – Zepter KPR Legionowo
KGHM Chrobry Głogów – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
PGE Wybrzeże Gdańsk – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
Corotop Gwardia Opole – Industria Kielce
ORLEN Wisła Płock – Netland MKS Kalisz
11. seria (28-29 listopada 2026)
Netland MKS Kalisz – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
Industria Kielce – ORLEN Wisła Płock
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Corotop Gwardia Opole
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – PGE Wybrzeże Gdańsk
Zepter KPR Legionowo – KGHM Chrobry Głogów
Handball Stal Mielec – WKS Śląsk Wrocław
12. seria (5-6 grudnia 2026)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – WKS Śląsk Wrocław
Handball Stal Mielec – KGHM Chrobry Głogów
Zepter KPR Legionowo – PGE Wybrzeże Gdańsk
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Corotop Gwardia Opole
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – ORLEN Wisła Płock
Industria Kielce – Netland MKS Kalisz
13. seria (12-13 grudnia 2026)
Industria Kielce – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
Netland MKS Kalisz – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
ORLEN Wisła Płock – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
Corotop Gwardia Opole – Zepter KPR Legionowo
PGE Wybrzeże Gdańsk – Handball Stal Mielec
KGHM Chrobry Głogów – WKS Śląsk Wrocław
14. seria (19-20 grudnia 2026)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – KGHM Chrobry Głogów
WKS Śląsk Wrocław – PGE Wybrzeże Gdańsk
Handball Stal Mielec – Corotop Gwardia Opole
Zepter KPR Legionowo – ORLEN Wisła Płock
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Netland MKS Kalisz
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Industria Kielce
15. seria (6-7 lutego 2027)
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
Industria Kielce – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
Netland MKS Kalisz – Zepter KPR Legionowo
ORLEN Wisła Płock – Handball Stal Mielec
Corotop Gwardia Opole – WKS Śląsk Wrocław
PGE Wybrzeże Gdańsk – KGHM Chrobry Głogów
16. seria (13-14 lutego 2027)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – PGE Wybrzeże Gdańsk
KGHM Chrobry Głogów – Corotop Gwardia Opole
WKS Śląsk Wrocław – ORLEN Wisła Płock
Handball Stal Mielec – Netland MKS Kalisz
Zepter KPR Legionowo – Industria Kielce
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
17. seria (20-21 lutego 2027)
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – Zepter KPR Legionowo
Industria Kielce – Handball Stal Mielec
Netland MKS Kalisz – WKS Śląsk Wrocław
ORLEN Wisła Płock – KGHM Chrobry Głogów
Corotop Gwardia Opole – PGE Wybrzeże Gdańsk
18. seria (27-28 lutego 2027)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Corotop Gwardia Opole
PGE Wybrzeże Gdańsk – ORLEN Wisła Płock
KGHM Chrobry Głogów – Netland MKS Kalisz
WKS Śląsk Wrocław – Industria Kielce
Handball Stal Mielec – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
Zepter KPR Legionowo – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
19. seria (6-7 marca 2027)
Zepter KPR Legionowo – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – Handball Stal Mielec
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – WKS Śląsk Wrocław
Industria Kielce – KGHM Chrobry Głogów
Netland MKS Kalisz – PGE Wybrzeże Gdańsk
ORLEN Wisła Płock – Corotop Gwardia Opole
20. seria (20-21 marca 2027)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – ORLEN Wisła Płock
Corotop Gwardia Opole – Netland MKS Kalisz
PGE Wybrzeże Gdańsk – Industria Kielce
KGHM Chrobry Głogów – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
WKS Śląsk Wrocław – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
Handball Stal Mielec – Zepter KPR Legionowo
21. seria (27 marca 2027)
Handball Stal Mielec – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
Zepter KPR Legionowo – WKS Śląsk Wrocław
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. – KGHM Chrobry Głogów
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn – PGE Wybrzeże Gdańsk
Industria Kielce – Corotop Gwardia Opole
Netland MKS Kalisz – ORLEN Wisła Płock
22. seria (3-4 kwietnia 2027)
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Netland MKS Kalisz
ORLEN Wisła Płock – Industria Kielce
Corotop Gwardia Opole – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
PGE Wybrzeże Gdańsk – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.
KGHM Chrobry Głogów – Zepter KPR Legionowo
WKS Śląsk Wrocław – Handball Stal Mielec