65-latek z kolegami przejechał całą Brytanię. Zebrali ponad 83 tys. funtów

W tym roku pracownicy M&S zdecydowali się na udział w wyjątkowym wyzwaniu. Chcieli po raz pierwszy pokonać trasę z Land's End na południu do John o'Groats na północy. Wszystko po to, aby promować akcję YoungMinds oraz przeprowadzić akcję charytatywną M&S "Big Fun-Raiser". Przez 10 dni pokonali wymagającą trasę i odnieśli finansowy sukces.

"Widzę, jak trudne jest ich życie"



Zespół biorący udział w tegorocznym wyzwaniu liczył 18 osób. Wśród nich był 65-letni Derek Buckley z Lancaster, który z firmą współpracuje od 1980 roku. Na pytanie, dlaczego bierze udział w tej akcji, Derek Buckley odpowiedział w komunikacie prasowym M&S: "Wierzę w młodych ludzi, ale widzę też, jak trudne jest ich życie dzisiaj, z powodu ciągłej presji internetu i mediów społecznościowych."

W 10 dni przejechali 923 mile



Do pokonania było 900 mil z południa Anglii do północnej Szkocji. W dniach od 4 do 13 czerwca zawodnicy pokonywali średnio 90-100 mil dziennie, zbliżając się do mety w John o'Groats.

Akcja zakończyła się sukcesem. Kolarze zebrali bowiem 83 448 funtów. Dla Dereka Buckleya to wyjątkowa chwila, ponieważ w 2023 roku przejechał tę trasę samotnie, zbierając fundusze na rzecz fundacji walczącej z mukowiscydozą. Przypomniał o tym, mówiąc: "Pokonałem trasę sam i wciąż pamiętam, jak stałem na stacji kolejowej i myślałem: W co ja się wpakowałem?".

Dla YoungMinds zebrali już ponad 6,5 mln funtów



Zespół M&S zachęcał do zaangażowania lokalną społeczność oraz swoich współpracowników z całego kraju. Każdy mógł dołączyć do akcji, wykonując dowolną aktywność fizyczną: jazdę na rowerze, marsz czy bieg.

Sam zespół kolarski zebrał ponad 83 tys. funtów dla YoungMinds. Firma wspiera tę organizację od ponad 2,5 roku – w tym czasie zebrała łącznie ponad 6,6 miliona funtów i dąży do przekroczenia 7 milionów.

W maju na rower wsiadł 91-letni Tony Newton



To niejedyna kolarska zbiórka w ostatnich tygodniach. Jak podaje Lancashire Post, w maju 2026 r. Tony Newton, mieszkaniec Heskin w hrabstwie Lancashire, będący w 92. roku życia, przejechał 523 mile przez północ Anglii. Robił to we współpracy z fundacją St James's Place Charitable Foundation, na rzecz organizacji Inspire Youth Zone w Chorley, która wspiera lokalną młodzież. Trasę, z przeprawą przez Penniny i wzdłuż Muru Hadriana, pokonał w niespełna dwa tygodnie, mimo deszczu, wiatru i kłopotów z noclegami.