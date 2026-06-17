79 lat na karku i jeszcze nie ma dość. Słynny trener siatkarski wraca do pracy

Prandi urodził się w 1947 roku i jest jednym z najbardziej doświadczonych trenerów siatkarskich. Karierę szkoleniową rozpoczął już w latach siedemdziesiątych. Prowadził wówczas drużynę CUS Torino, która jako pierwszy włoski klub w 1980 roku wygrała Puchar Mistrzów. W latach 1982-86 był trenerem reprezentacji Włoch, u boku komisarza technicznego Carmelo Pittery; zdobył z tą drużyną brąz igrzysk olimpijskich Los Angeles 1984.

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo na powitanie z Bangkokiem! Polskie siatkarki pewnie pokonały rywalki

W późniejszych latach prowadził czołowe włoskie kluby - Lube, Trentino i Modenę, a także dwukrotnie reprezentację Bułgarii. W 2013 roku został trenerem francuskiego klubu ASUL Lyon Volley. Po dwóch sezonach przeszedł do Chaumont Volley-Ball 52. Z tą drużyną Prandi dopisał do swego CV kolejne sukcesy. Najważniejsze to mistrzostwo Francji (2017) oraz pięciokrotne wicemistrzostwo (2018, 2019, 2021, 2023, 2024). Do klubowej gabloty dołożył także krajowy Puchar (2022) oraz dwa Superpuchary (2017, 2021). Z drużyną rozstał się w trakcie fatalnego ostatniego sezonu, w którym drużyna odniosła zaledwie 3 zwycięstwa w 14 meczach.

Mimo 79 lat na karku, Prandi nie zamierza rezygnować z pracy. Jak podaje dziennik "La Stampa", słynny Włoch podpisał kontrakt z Paris Volley.

- Moja kariera trenerska rozpoczęła się w 1976 roku i przez pięćdziesiąt lat pracy nigdy nie miałem dłuższego okresu bezrobocia. Czuję się dobrze, zarówno fizycznie, jak i umysłowo, więc kiedy zadzwonił do mnie prezes Paris Volley, postanowiłem skorzystać z tej propozycji. Nie powiedziałbym, że wracam do gry. Po prostu cały czas w niej jestem - skwitował w rozmowie z "La Stampa" Prandi.

Nowa drużyna popularnego "Il Profesore" w ubiegłym sezonie dotarła do półfinału fazy play-off Ligue A (najwyższa klasa rozgrywkowa w męskiej siatkówce we Francji), w którym przegrała w dwumeczu z Poitiers 0-2.