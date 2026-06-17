Ależ początek Norwegii! Padło pięć goli, dublet Haalanda

Reprezentacja Norwegii nie awansowała na sześć kolejnych mundiali. Teraz, po 28 latach przerwy, Skandynawowie wrócili na tę największą możliwą scenę. Wielu kibiców widziało w Erlingu Haalandzie i spółce kandydatów do miana czarnego konia turnieju.

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W pierwszej kolejce Norwegowie zmierzyli się z Irakiem, którego także dawno nie oglądaliśmy na MŚ. Konkretnie - od 1986 roku.



Spotkanie lepiej zaczęło się dla Skandynawów, którzy w 29. minucie wyszli na prowadzenie. Zapewnił im je Haaland. Napastnik Manchesteru City w swoim stylu wykończył płaską wrzutkę Davida Mollera Wolfe. Irakijczycy nie zwiesili jednak głów i po zaledwie 10 minutach znów było po równo. Do siatki trafił bowiem Aymen Hussein.



Jeszcze przed przerwą zespół z Europy wrócił na prowadzenie. W 43. minucie dublet ustrzelił Haaland.



Wynik 2:1 utrzymywał się przez większość drugiej połowy. W 77. minucie podwyższył jednak Leo Ostigard. W samej końcówce doliczonego czasu gry do własnej siatki trafił natomiast Hussein - strzelec jedynego gola dla Iraku. Tym samym Norwegia wygrała 4:1.

Norwegia - Irak 4:1 (2:1)

Bramki: Erling Haaland 29, 43, Leo Ostigard 77, Aymen Hussein 90+7 (gol samobójczy) - Aymen Hussein 39



Norwegia: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard 73) - Odegaard (Berg 81), Berge, Aursnes (Thorstvedt 73), Nusa (Schjelderup 73) - Sorloth (Bobb 73), Haaland



Irak: Hassan - Ali (Saadoon 74), Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh (Ali 78), Ismail (Iqbal 59), Al-Ammari, Jasim (Qasem 74) - Hussein, Al-Hamadi (Faji 59)