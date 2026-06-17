Ależ początek Norwegii! Padło pięć goli, dublet Haalanda

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Norwegowie udanie zainaugurowali mundial. W pierwszej kolejce fazy grupowej Skandynawowie pokonali 4:1 Irak. Dubletem popisał się gwiazdor kadry, Erling Haaland.

Piłkarze reprezentacji Norwegii świętujący bramkę, z Erlingiem Haalandem w centrum.
fot. PAP/EPA
Norwegowie udanie zaczęli mundial

Reprezentacja Norwegii nie awansowała na sześć kolejnych mundiali. Teraz, po 28 latach przerwy, Skandynawowie wrócili na tę największą możliwą scenę. Wielu kibiców widziało w Erlingu Haalandzie i spółce kandydatów do miana czarnego konia turnieju.

 

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W pierwszej kolejce Norwegowie zmierzyli się z Irakiem, którego także dawno nie oglądaliśmy na MŚ. Konkretnie - od 1986 roku.


Spotkanie lepiej zaczęło się dla Skandynawów, którzy w 29. minucie wyszli na prowadzenie. Zapewnił im je Haaland. Napastnik Manchesteru City w swoim stylu wykończył płaską wrzutkę Davida Mollera Wolfe. Irakijczycy nie zwiesili jednak głów i po zaledwie 10 minutach znów było po równo. Do siatki trafił bowiem Aymen Hussein.


Jeszcze przed przerwą zespół z Europy wrócił na prowadzenie. W 43. minucie dublet ustrzelił Haaland.


Wynik 2:1 utrzymywał się przez większość drugiej połowy. W 77. minucie podwyższył jednak Leo Ostigard. W samej końcówce doliczonego czasu gry do własnej siatki trafił natomiast Hussein - strzelec jedynego gola dla Iraku. Tym samym Norwegia wygrała 4:1.

 

Norwegia - Irak 4:1 (2:1)
Bramki: Erling Haaland 29, 43, Leo Ostigard 77, Aymen Hussein 90+7 (gol samobójczy) - Aymen Hussein 39


Norwegia: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard 73) - Odegaard (Berg 81), Berge, Aursnes (Thorstvedt 73), Nusa (Schjelderup 73) - Sorloth (Bobb 73), Haaland


Irak: Hassan - Ali (Saadoon 74), Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh (Ali 78), Ismail (Iqbal 59), Al-Ammari, Jasim (Qasem 74) - Hussein, Al-Hamadi (Faji 59)

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