Arka ma nowego trenera! "Zrobimy wszystko, aby wrócić"
Marek Jarolim został trenerem piłkarzy Arki, która w minionym sezonie spadła z ekstraklasy. 42-letni czeski szkoleniowiec podpisał dwuletni kontrakt. W środę gdynianie rozpoczęli przygotowania, a w niedzielę wyjadą na zgrupowanie do Opalenicy.
Jarolim grał m. in. w Mladej Bolesław, Victorii Pilzno, Slavii Praga, Teplicach i Slovanie Liberec, natomiast pracę trenerską rozpoczął w 2017 roku w Slavii. Początkowo pełnił funkcję asystenta w zespole do lat 17 i opiekuna drużyny młodzieżowej.
Trzy lata później objął Slavię B, z którą pracował przez trzy lata. W tym czasie wywalczył awans z trzeciego poziomu rozgrywkowego na zaplecze czeskiej ekstraklasy.
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Nowy trener Arki samodzielnie prowadził również czeską FC Vysocinę Igława, a w minionym sezonie zadebiutował w ekstraklasie swojego kraju w drużynie MFK Karvina, z którą zajął dziewiątą miejsce. Zdobył również Puchar Czech – pierwszy w historii tego klubu.
– Wraz z moim sztabem zrobimy wszystko, aby wrócić z Arką Ekstraklasy – zapowiedział na klubowej stronie Czech.
Razem z nim przyszli asystent Pavel Nemec, analityk Martin Cerveny oraz trener bramkarzy Tomas Pokorny.
Jarolim to trzeci czeski szkoleniowiec w Arce. Wcześniej prowadzili ją Petr Nemec oraz Frantisek Straka.
W środę gdynianie rozpoczęli na własnych obiektach przygotowania do pierwszoligowych rozgrywek. W niedzielę wyjadą na zgrupowanie do Opalenicy, gdzie zagrają sparing z GKS Katowice.Przejdź na Polsatsport.pl