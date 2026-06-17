Arka ma nowego trenera! "Zrobimy wszystko, aby wrócić"

Jarolim grał m. in. w Mladej Bolesław, Victorii Pilzno, Slavii Praga, Teplicach i Slovanie Liberec, natomiast pracę trenerską rozpoczął w 2017 roku w Slavii. Początkowo pełnił funkcję asystenta w zespole do lat 17 i opiekuna drużyny młodzieżowej.

Trzy lata później objął Slavię B, z którą pracował przez trzy lata. W tym czasie wywalczył awans z trzeciego poziomu rozgrywkowego na zaplecze czeskiej ekstraklasy.

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Nowy trener Arki samodzielnie prowadził również czeską FC Vysocinę Igława, a w minionym sezonie zadebiutował w ekstraklasie swojego kraju w drużynie MFK Karvina, z którą zajął dziewiątą miejsce. Zdobył również Puchar Czech – pierwszy w historii tego klubu.

– Wraz z moim sztabem zrobimy wszystko, aby wrócić z Arką Ekstraklasy – zapowiedział na klubowej stronie Czech.

Razem z nim przyszli asystent Pavel Nemec, analityk Martin Cerveny oraz trener bramkarzy Tomas Pokorny.

Jarolim to trzeci czeski szkoleniowiec w Arce. Wcześniej prowadzili ją Petr Nemec oraz Frantisek Straka.

W środę gdynianie rozpoczęli na własnych obiektach przygotowania do pierwszoligowych rozgrywek. W niedzielę wyjadą na zgrupowanie do Opalenicy, gdzie zagrają sparing z GKS Katowice.

PAP