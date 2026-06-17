ATP w Halle: Daniił Miedwiediew - Terence Atmane. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Daniił Miedwiediew - Terence Atmane to spotkanie drugiej rundy turnieju ATP w Halle. Relacja live i wynik na żywo meczu Daniił Miedwiediew - Terence Atmane na Polsatsport.pl.

Daniił Miedwiediew kontynuuje kampanię na kortach trawiastych. Poprzednio dotarł do półfinału turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch, gdzie poniósł porażkę z późniejszym zdobywcą tytułu - Kamilem Majchrzakiem.

 

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Teraz Rosjanin przystąpił do imprezy ATP w Halle. W pierwszej rundzie pokonał Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego, a w drugiej jego rywalem jest Francuz Terence Atmane.

 

Triumfator tego starcia zmierzy się w ćwierćfinale z Hubertem Hurkaczem lub Niemcem Danielem Altmaierem.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Daniił Miedwiediew - Terence Atmane na Polsatsport.pl.

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DANIIŁ MIEDWIEDIEWTENISTERENCE ATMANETURNIEJE ATP I WTA

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