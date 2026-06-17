Po zwycięstwie nad Andriejem Rublowem w pierwszej rundzie turnieju w Halle, Hurkacz awansował w wirtualnym rankingu ATP, co oznacza, że w najnowszym zestawieniu wróci do pierwszej "setki".

Przypomnijmy, że Polak triumfował już w tej imprezie w 2022 roku po pokonaniu w finale Daniiła Miedwiediewa 6:1, 6:4.

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Z plasującym się na 83. pozycji w rankingu ATP Niemcem zmierzy się po raz trzeci. Pokonał go zarówno w Challengerze w Poznaniu w 2019 roku, jak i w 2024 w Madrycie.

Altmaier to triumfator m.in. sześciu imprez cyklu ATP Challenger Tour, jednak po raz ostatni ze zdobycia tytułu cieszył się w 2022 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hurkacz - Altmaier na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport