ATP w Halle: Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier. Relacja live i wynik na żywo online

Tenis

Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier to spotkanie drugiej rundy turnieju ATP w Halle. Relacja live i wynik na żywo meczu Hurkacz - Altmaier na Polsatsport.pl.

Po zwycięstwie nad Andriejem Rublowem w pierwszej rundzie turnieju w Halle, Hurkacz awansował w wirtualnym rankingu ATP, co oznacza, że w najnowszym zestawieniu wróci do pierwszej "setki".

 

Przypomnijmy, że Polak triumfował już w tej imprezie w 2022 roku po pokonaniu w finale Daniiła Miedwiediewa 6:1, 6:4.

 

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Z plasującym się na 83. pozycji w rankingu ATP Niemcem zmierzy się po raz trzeci. Pokonał go zarówno w Challengerze w Poznaniu w 2019 roku, jak i w 2024 w Madrycie.

 

Altmaier to triumfator m.in. sześciu imprez cyklu ATP Challenger Tour, jednak po raz ostatni ze zdobycia tytułu cieszył się w 2022 roku.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hurkacz - Altmaier na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport
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ATP Halle: Hurkacz vs Daniel Altmaier. Hubert wygra?
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