Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Daniel Altamaier w Halle?

Hurkacz spadł ostatnio na 103. miejsce w światowym rankingu, ale na trawie, a zwłaszcza w Halle, zawsze czuł się świetnie. W 2022 roku triumfował w tej imprezie, a dwa lata temu dotarł do finału, w którym uległ Włochowi Jannikowi Sinnerowi.

ZOBACZ TAKŻE: Maks Kaśnikowski w 1/8 finału Enea Poznań Open

Tym razem w pierwszej rundzie Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem ósmym rosyjskiego tenisistę Andrieja Rublowa 6:3, 6:2. Polak dominował przede wszystkim serwisem. Posłał 11 asów, zaliczył tylko jeden podwójny błąd, a po pierwszym podaniu wygrał aż 90 procent akcji. Gdy serwował, oddał rywalowi tylko siedem punktów. Rosjanin zaserwował pięć asów, ale aż 11-krotnie nie potrafił wykorzystać obu podań.

W 2. rundzie (1/8 finału) Hurkacz zmierzy się z Altmaierem. Z plasującym się na 83. pozycji w rankingu ATP Niemcem spotka się po raz trzeci. Pokonał go zarówno w Challengerze w Poznaniu w 2019 roku, jak i w 2024 w Madrycie.

Hurkacz - Altamier. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek około godziny 15:00.