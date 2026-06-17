Błysnął w Lidze Narodów, zagra w Polsce. 28-letni przyjmujący trafi do PlusLigi

O transferze Marinovicia poinformował portal Meridian Sport Srbija, podkreślając, że dla 28-latka to zdecydowanie największy krok w dotychczasowej karierze.

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"Po burzliwym okresie były kapitan Partizana zagra w najsilniejszej klasie rozgrywkowej w Polsce. Nagroda za wszystko, co do tej pory przeszedł, nadeszła" - czytamy w Meridian Sport Srbija.

Lazar Marinović to wychowanek Żeleznicara Belgrad. W siatkarskim CV ma również występy w obu belgradzkich gigantach, czyli Partizanie i Crvenej zveździe, a także Shabab Al-Ahli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ostatni sezon spędził w OK Karadjordje Topola, z którym doszedł do półfinału serbskiej Superligi.

28-letni przyjmujący pokazał się z dobrej strony w tegorocznej Lidze Narodów, w której zdobył 45 punktów (34 atakiem, 8 blokiem i 3 po asach serwisowych).