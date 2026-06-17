Boniek skomentował wielkie rekordy Messiego na MŚ! "Kiedyś to było nierealne"

Michał Białoński, Polsat Sport: Leo Messi jest jak wino. Za tydzień skończy 39 lat, tymczasem dzięki hat-trickowi strzelonemu Algierii zrównał się z Miroslavem Klose na liście najlepszych strzelców mundiali. Obaj mają po 16 goli, ale to Messi jest najstarszym zdobywcą hat-tricka na MŚ. Dotychczas był nim Cristiano Ronaldo, który na mundialu 2018 miał 33 lata. Na dodatek Leo jest pierwszym piłkarzem, który gra na sześciu mundialach. Jak pan to odbiera?



Zbigniew Boniek: Nie jestem tymi popisami zaskoczony, bo to jest po prostu Messi. On dopóki będzie grał, dopóty będzie zdobywał bramki. Natomiast umówmy się: przy pierwszym trafieniu nie popisał się bramkarz, trzecia bramka była piękna, "messiowa", w jego stylu. Drugą zdobył prawą nogą, posyłając piłkę do pustej bramki. Wielu na jego miejscu strzeliłoby gola w tej sytuacji.

ZOBACZ TAKŻE: Mariusz Misiura odszedł z Wisły Płock! Zastąpił go były reprezentant Polski

Messi prezentował się zaskakująco świeżo. Może pomogło mu to, że w Miami rozegrał tylko 1400 minut, 16 meczów. Od 19 października ubiegłego roku do połowy lutego nie grał w ogóle, bo MLS ma przerwę. Z pewnością nie jest tak wyeksploatowany jak zawodnicy z czołowych lig Europy, których rozgrywki toczą się niemal na okrągło?

Oczywiście, to mogło mieć znaczenie. Natomiast ja bym był spokojny z głębokimi ocenami. Poczekajmy z nimi do fazy pucharowej MŚ. To że ktoś wypadł znakomicie w pierwszej rundzie, a od dawna wiemy, że Messi jest znakomity, wcale nie świadczy o tym, że równie imponująco musi się prezentować w dwunastej rundzie. Jego dokonania dowodzą tylko jak piękna i sentymentalna jest piłka. Argentyna rzeczywiście ma się z czego cieszyć.

Lionel rozgrywa szósty mundial, czyli na samych MŚ gra już 20 lat. Starcie z Algierią było jego 27. na mundialu. Dotychczasowy rekordzista Lotthar Matthaeus wystąpił na pięciu MŚ.

Piłka się zmieniła, dzisiaj jest to możliwe, ale dawniej to było nierealne.

Zbigniew Boniek o transferze Hellebranda z Górnika Zabrze do Korony Kielce

Sporo się dzieje na krajowym rynku transferowym. Korona Kielce wykupiła z Górnika Zabrze Patrika Hellebranda za 1,5 mln euro, bijąc klubowy rekord transferowy. Na rynku wewnętrznym krążą coraz wyższe sumy, że wystarczy wspomnieć trzy mln euro, jakie Legii za Kapuadiego zapłacił Widzew, czy 1,75 mln euro, jakie Zagłębiu Lubin rok temu wyłożył Raków Częstochowa. Te pieniądze zostają u nas i będą inwestowane też tu.

Nie mam pojęcia, co Górnik zrobi z tymi pieniędzmi. Uważam, że Hellebrand jest bardzo dobrym, ciekawym zawodnikiem. Sam transfer w sobie jest zaskakujący. Dziwimy się, że poszedł do Korony, ja też byłem tym zaskoczony, ale jeżeli Kielczanie mają ambicje, chcą walczyć o coś więcej niż o utrzymanie, to muszą się wzmocnić. I to się dzieje, Korona wydaje duże sumy na dobrego zawodnika.



Musimy się przyzwyczaić, że jeśli chcemy mieć lepszą piłkę klubową, to na tym rynku mają krążyć pieniądze właśnie takie a nie inne.

Korona ma poważnego właściciela Łukasza Maciejczyka, nie mniej poważnego trenera Jacka Zielińskiego. Jej stadion był jednym z pierwszych, jakie powstały w Polsce w XXI wieku, ale niepostrzeżenie stuknęło mu już 20 lat.

Oczywiście, w Kielcach zgadzają się wszystkie elementy mocnego klubu, a co do stadionu, to czytałem, że chcą go rozbudować, odświeżyć, zmienić. Na pewno muszą to zrobić, bo na razie na tej arenie nie mają lóż VIP-owskich, na których się dość dobrze zarabia. Ten stadion wymaga retuszu. Pewnie w Kielcach mają takie ambicje.

Zbigniew Boniek o odejściu trenera Misiury z Wisły Płock

Trener Mariusz Misiura na własną prośbę rozstał się z Wisłą Płock. Jej prezes Maciej Wiącek zdradził, że pan Misiura zgodził się na wpłatę do kasy Płocczan kilkuset tysięcy złotych za wcześniejsze rozwiązanie kontraktu. Podobno Misiura dostał ofertę nie do odrzucenia w krajowych warunkach. Wtajemniczeni twierdzą, że do Motoru Lublin chce go pan Zbigniew Jakubas. Ale przejście trenera Misiury do Motoru nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Spokojnie, poczekajmy. Mam bardzo dobre zdanie o Misiurze. Podoba mi się jako trener, podobnie jak sposób gry jego drużyny, zarówno w ofensywie, jak i w fazie obronnej. Jeśli faktycznie trafi do Motoru, to będzie niespodzianka, wszak pracujący tam dotąd trener Stolarski to młody, ambitny, mający wielu zwolenników szkoleniowiec. Na pewno wokół tej zmiany nie braknie emocji. Ja jednak na to patrzę inaczej: uważam, że Stolarski wykonał dobrze swoją robotę, natomiast Misiura też jest świetnym fachowcem. Właściciel Motoru na co dzień jest w klubie, wie co się dzieje. Jeżeli podejmie taką decyzję, to trzeba to będzie uszanować i koniec.

Zbigniew Boniek o transferach Legii

W Legii nie ma już Michała Żewłakowa, ale Marek Papszun robi ciekawe transfery. Zatrudnił znanego z Motoru bramkarza Ivana Brkicia, a także filar obrony Rakowa – Zorana Arsenicia.

Jeżeli chodzi o Legię, to widzę, że bardziej stawia na transfery bezgotówkowe i wydaje mi się, że to nie jest złe. Papszun potrafi przygotować drużynę, wydusić z każdego ostatnie soki. Wie doskonale, w jakiej się znajduje rzeczywistości, dlatego bierze takich a nie innych piłkarzy. Z obecnym składem nie wydaje mi się, żeby Legia mogła marzyć o podboju Europy, choć do walki o mistrzostwo Polski może się włączyć.

Zbigniew Boniek o stosunkach na linii Wisła Kraków - Wieczysta

Sprawdziła się pana przepowiednia, że Wojciech Kwiecień i Jarosław Królewski to na tyle różne osobowości, że oni się w Wiśle Kraków nie zmieszczą. Natomiast Wieczysta Kwietnia i tak awansowała do Ekstraklasy i będzie korzystać ze stadionu Wisły. Jeden z długoletnich fanów "Białej Gwiazdy" powiedział mi, że zamiast jednej potężnej finansowo Wisły, będzie jedna finansowo przeciętna i druga prowiślacka Wieczysta, a obie może czekać obrona przed degradacją. Faktycznie, połączony budżet tych klubów mógłby sięgać 170 mln zł.

Panie redaktorze, o wszystkim decydują ludzie. Ja się pytam: po co są wojny na świecie? Wystarczy się dogadać, prowadzić normalne życie, uszczęśliwić ludzi. Dlaczego są animozje między klubami, bo ciężko jest się ludziom ze sobą dogadać. Faktycznie powiedziałem, że absolutnie nie widzę mariażu pomiędzy panami Kwietniem a Królewskim. Wówczas niektórzy mi zarzucali, że Boniek wie lepiej. Nadal mi się wydaje, że mariaż między nimi jest absolutnie nie do wykonania.

Natomiast to, że Wieczysta gra na stadionie w Krakowie, który nie należy do Wisły, tylko do miasta wydaje mi się czymś oczywistym i dobrym. Nie wydaje mi się, że z połączenia budżetów obu klubów powstałaby potęga. Pieniądze odgrywają bardzo ważną rolę, ale jest jeszcze strategia, umiejętność kupienia właściwych zawodników, zarządzanie klubem z właściwym know-how. Widzę, że z tym w Polsce mamy największy problem.