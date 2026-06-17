Brązowa medalistka olimpijska przewieziona do szpitala! Nie miała pulsu

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Utytułowana amerykańska biegaczka długodystansowa Jenny Simpson została przewieziona do szpitala po tym, jak w tym tygodniu zasłabła podczas zawodów lekkoatletycznych w Karolinie Północnej w USA.

Zdjęcie przedstawia Jenny Simpson, lekkoatletkę, podczas biegu, z innymi zawodniczkami w tle.
Fot, PAP
Jenny Simpson zasłabła podczas zawodów

39-letnia Simpson straciła przytomność podczas wydarzenia Pop Up Miles w Raleigh. Po upadku nie wyczuwano u niej tętna, dlatego konieczne było przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), która przywróciła czynność serca.

 

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Simpson, która zdobyła brązowy medal olimpijski w biegu na 1500 metrów podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, odzyskała tętno jeszcze przed przybyciem do szpitala, gdzie obecnie dochodzi do zdrowia.

 

- Jesteśmy niezwykle wdzięczni osobom, które natychmiast zareagowały, a także ratownikom medycznym i personelowi medycznemu, którzy zajęli się tą sytuacją z tak wielką troską, szybkością działania i profesjonalizmem - przekazał w oficjalnym oświadczeniu organizator biegu Sir Walter Running.

 

- Jenny otrzymuje doskonałą opiekę medyczną, a nasze myśli są z nią i jej rodziną w tym trudnym czasie. Jesteśmy również wdzięczni wszystkim, którzy okazali troskę i wsparcie. Prosimy, aby nadal pamiętać o Jenny i jej rodzinie w swoich modlitwach, ponieważ wszyscy mamy nadzieję na jak najlepszy rozwój wydarzeń - dodał.

 

Simpson na igrzyskach zadebiutowała w 2008 roku w Pekinie. Reprezentowała także Stany Zjednoczone w Londynie oraz w Rio de Janeiro, gdzie osiągnęła swój największy sukces.

IB, Polsat Sport
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