Chwalińska nagle zamieściła nagranie w sieci. "To będzie mój pierwszy raz"

Maja Chwalińska otrzymała we wtorek dziką kartę na Wimbledon. Niedługo po nim pojawi się w Niemczech, by wystąpić w kolejnych zawodach na kortach ziemnych.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Mai Chwalińskiej: Gra bardzo niedzisiejszy tenis, który nie przystaje do aktualnych wzorców

24-latka zamieściła w środę specjalnie nagranie w mediach społecznościowych.

- Cześć wszystkim, z tej strony Maja Chwalińska - rozpoczęła. - Chcę tylko powiedzieć, że jestem podekscytowana, że przyjadę do Hamburga w tym roku. To będzie mój pierwszy raz w tym mieście. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że się zobaczymy - przekazała.

Radości nie kryje również dyrektorka zawodów Sandra Reichel, która rozmawiała z naszą tenisistką.

- Możliwość powitania w naszym turnieju finalistki Wielkiego Szlema to wielki zaszczyt. Jestem dumna, że ​​Maja zagra u nas. W Paryżu rozegrała turniej życia, a dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi będzie również ulubienicą publiczności w Hamburgu - podsumowała.

Turniej w Hamburgu odbędzie się w dniach 20-26 lipca.

Maja Chwalińska na wakacjach! Zobacz, gdzie wypoczywa polska gwiazda (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

HP, Polsat Sport