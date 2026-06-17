Chwalińska nagle zamieściła nagranie w sieci. "To będzie mój pierwszy raz"

Tenis

Maja Chwalińska pod koniec lipca zagra w turnieju WTA w Hamburgu. - To będzie mój pierwszy raz w tym mieście - powiedziała w środę w specjalnie nagranym materiale wideo.

Maja Chwalińska otrzymała we wtorek dziką kartę na Wimbledon. Niedługo po nim pojawi się w Niemczech, by wystąpić w kolejnych zawodach na kortach ziemnych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trener Mai Chwalińskiej: Gra bardzo niedzisiejszy tenis, który nie przystaje do aktualnych wzorców

 

24-latka zamieściła w środę specjalnie nagranie w mediach społecznościowych.

 

- Cześć wszystkim, z tej strony Maja Chwalińska - rozpoczęła. - Chcę tylko powiedzieć, że jestem podekscytowana, że przyjadę do Hamburga w tym roku. To będzie mój pierwszy raz w tym mieście. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że się zobaczymy - przekazała.

 

Radości nie kryje również dyrektorka zawodów Sandra Reichel, która rozmawiała z naszą tenisistką.

 

- Możliwość powitania w naszym turnieju finalistki Wielkiego Szlema to wielki zaszczyt. Jestem dumna, że ​​Maja zagra u nas. W Paryżu rozegrała turniej życia, a dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi będzie również ulubienicą publiczności w Hamburgu - podsumowała.

 

Turniej w Hamburgu odbędzie się w dniach 20-26 lipca. 

 

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HAMBURGMAJA CHWALIŃSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Alexander Zverev - Vit Kopriva. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 