Co jest lepsze dla zdrowia: spacer czy rower? Odpowiedź może zaskoczyć

Okazuje się, że zarówno zwykły marsz, jak i kręcenie kołami mają swoje unikalne asy w rękawie, które wpływają na inne obszary ciała. Zamiast szukać jednej idealnej drogi, współczesna medycyna radzi spojrzeć na ten wybór przez pryzmat indywidualnych cech zdrowotnych, jakie chce się osiągnąć.

Rower mocniej pracuje na serce



Jeśli celem jest poprawa wydolności i zdrowie układu krążenia, jazda na rowerze daje silniejszy bodziec. Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow przeanalizowali dane ponad 260 tys. dorosłych i wykazali, że już 100 minut jazdy na rowerze tygodniowo wiąże się z 17-procentowym spadkiem ryzyka przedwczesnej śmierci w porównaniu do osób prowadzących siedzący tryb życia. Wszystko dlatego, że rower mocniej podkręca tętno, działając jak swoisty bat na nadciśnienie i zły cholesterol.

Wyniki opublikowano w piśmie „Frontiers in Sports and Active Living". Rower skuteczniej podnosi tętno, co przekłada się na lepszą pracę serca i niższe ciśnienie krwi.

Marsz po długowieczność



Regularny, żwawy spacer stanowi eliksir młodości, redukując ryzyko cukrzycy typu 2, demencji i stanów lękowych co potwierdzają analizy naukowców z Uniwersytetu w Oklahomie. Amerykańscy badacze wykazali, że zaledwie 30 minut szybkiego chodu przez 5 dni w tygodniu realnie wspiera pracę mózgu, obniża poziom kortyzolu i poprawia jakość snu.

Co ciekawe, nawyk ten idealnie odzwierciedla styl życia w tak zwanych Niebieskich Strefach (jak np. japońska Okinawa), gdzie naturalny, codzienny ruch bez morderczych treningów siłowych jest głównym kluczem do długowieczności mieszkańców. Jak zwracają uwagę badacze:

"Ponadto, aktywność fizyczna o niskiej intensywności, w tym spacery, wywiera działanie przeciwstarzeniowe i pomaga zapobiegać chorobom związanym z wiekiem, co czyni ją skutecznym narzędziem promowania zdrowego starzenia się".

Rower kontra spacer: co finalnie wybrać?



Naukowe starcie dwóch najpopularniejszych aktywności na świecie nie przynosi jednego, prostego zwycięzcy, ponieważ oba te ruchy realizują zupełnie inne cele w organizmie. Jeśli priorytetem jest zrzucenie zbędnych kilogramów, podkręcenie kondycji i trening układu krążenia, szkoccy naukowcy wskazują na rower.

Kiedy jednak szuka się wyciszenia, obniżenia poziomu stresu i ogólnego wzmocnienia organizmu, amerykanie dają koronę zwykłemu, żwawemu spacerowi.

Najlepszym rozwiązaniem jest porzucenie sztywnych schematów i połączyć obie formy aktywności. Najzdrowszy ruch to ten dostosowany do własnych możliwości, a nie do bicia rekordów na tablicy wyników.