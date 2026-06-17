Co za ekipa w Zawierciu! Filar reprezentacji Polski zostaje w zespole

Siatkówka

Bartłomiej Bołądź przedłużył kontrakt z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Atakujący "Jurajskich Rycerzy" i reprezentacji Polski pozostanie w klubie na kolejny sezon.

Siatkarze w czerwonych i niebieskich strojach stoją zgrupowani na boisku siatkarskim.
fot. Cyfrasport
Bartłomiej Bołądź nadal będzie reprezentował barwy Aluron CMC Warty Zawiercie

Bołądź w zespole prowadzonym przez Michała Winiarskiego występuje od roku. Od razu stał się czołowym siatkarzem drużyny. Zagrał w 50 spotkaniach, w których zdobył łącznie 590 punktów: 513 atakiem, 30 serwisem oraz 47 blokiem. Dziewięciokrotnie wybrano go MVP meczu. 

 

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W kolejnym sezonie 31-latek wciąż będzie mógł śrubować swoje statystyki. Poinformowano o tym w mediach społecznościowych klubu.

 

"Bartłomiej Bołądź wciąż Jurajskim Rycerzem. Jego pierwszy sezon w naszym klubie był najlepszy w dotychczasowej karierze. Skończył go jako mistrz Polski, wicemistrz Europy oraz brązowy medalista Klubowych Mistrzostw Świata" - napisano w mediach społecznościowych drużyny z Zawiercia.

 

- Bartek dobrze zaaklimatyzował się w naszym zespole i z czasem coraz lepiej zaczął rozumieć filozofię gry Michała Winiarskiego. Znalazł także nić boiskowego porozumienia z Miguelem Tavaresem, o czym najlepiej świadczy fakt zdobycia aż dziewięciu statuetek MVP w trakcie całego sezonu. Świetnie spisywał się w play-offach, gdzie wziął na siebie sporą część ciężaru gry. Wierzę, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, a w przyszłym sezonie wraz z Kamilem Rychlickim utworzą duet atakujących, których naprawdę trudno będzie zatrzymać - powiedział Kryspin Baran, prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, cytowany na stronie klubu. 

 

W drużynie mistrzów Polski zagrają także m.in. Tomasz Fornal, Kamil Rychlicki, Jakub Popiwczak czy właśnie Tavares. 

 

KP, Polsat Sport
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