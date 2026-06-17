Co za powrót! Legia Warszawa o krok od złota

Dwie trójki Jayvona Maughmera pozwalały gościom wychodzić na prowadzenie na początku spotkania. Andrzej Pluta wraz z Carlem Ponsarem starali się na to reagować, ale to w tym fragmencie za mało. Po dobitce Dwighta Wilsona Zielonogórzanie byli lepsi nawet o dziewięć punktów. Dzięki indywidualnej akcji Chavaughna Lewisa po 10 minutach było 17:26.

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W drugiej kwarcie goście uciekali na 13 punktów dzięki trójce Conleya Garrisona. Dopiero później Hunter i Ponsar powoli zmniejszali straty. Dzięki kolejnemu trafieniu z dystansu Michała Kolendy Legia zbliżyła się na cztery punkty. Jakub Szumert po chwili dawał trochę oddechu przyjezdnym. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:48.

Po przerwie zespół trenera Heiko Rannuli zdobył pięć punktów z rzędu, znacznie zbliżając się do rywali. Jakub Szumert znowu jednak grał rewelacyjnie, powiększając przewagę swojej drużyny. Po akcji 2+1 Patricka Cartiera różnica znowu wynosiła 10 punktów. DJ Brewton włączył się do ofensywy gospodarzy, a po zagraniu Shane'a Huntera straty zostały zmniejszone do czterech punktów. Po 30 minutach było 62:67.

Zaraz na początku czwartej kwarty wsady Jayvona Gravesa i Race'a Thompsona dawały przewagę ekipie z Warszawy! Teraz zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego całkowicie się zatrzymał - zarówno w ataku, jak i w obronie. Po kolejnym trafieniu Brewtona gospodarze uciekali na siedem punktów! Zielonogórzanie mieli coraz mniej energii, dodatkowo brakowało także skuteczności. Ostatecznie Legia zwyciężyła 84:80 i jest o krok od kolejnego mistrzostwa Polski!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był DJ Brewton z 21 punktami i 9 zbiórkami. Jakub Szumert zdobył dla gości 21 punktów i 3 zbiórki.

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ORLEN Basket Liga - 5. mecz serii finałowej

Legia Warszawa - ORLEN Zastal Zielona Góra 84:80 (17:26, 23:22, 22:19, 22:13)

Stan rywalizacji (do czterech zwycięstw): 3-2

Legia: Dominic Brewton 21, Jayvon Graves 13, Shane Hunter 12, Race Thompson 11, Michał Kolenda 10, Carl Ponsar 8, Andrzej Pluta 7, Maksymilian Wilczek 2;

ORLEN Zastal: Jakub Szumert 21, Jayvon Maughmer 14, Patrick Cartier 12, Dwight Allen Wilson 10, Krzysztof Sulima 7, Conley Garrison 6, Chavaughn Lewis 6, Andrzej Mazurczak 4, Filip Matczak 0, Phil Fayne 0.

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